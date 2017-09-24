Межрегиональная ассоциация охраны труда (МАОТ)
Общая информация
Межрегиональная ассоциация охраны труда образована в 2005 году. МАОТ - объединение лабораторий по специальной оценке условий труда, учебных центров, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, организаций, занимающихся научными разработками.
Межрегиональная ассоциация охраны труда играет активную роль в организации различных выставок, конкурсов, семинаров, оказании информационных услуг в сфере трудовых отношений, промышленной, противопожарной безопасности, охраны и безопасности труда.
Руководитель - Габдрахманов Фанил Исхакович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. М.Чуйкова, 15 Б, а/я 66
- Телефон: (843) 520-75-44
- Email: maot.kazan@mail.ru
- Сайт: www.maot16.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2017