«Он человек медийный, приятный»: имидж татарстанских перевозчиков поправит журналист

Этим займется бывший телевизионный корреспондент Сергей Темляков

Фото: предоставлено Сергеем Темляковым

Татарстанские перевозчики объединились, чтобы отстаивать свои интересы и получать обратную связь от населения. Для этого они создали Ассоциацию автотранспортных предприятий РТ (АТП РТ), руководителем которой выбран бывший корреспондент ТНВ и «Эфира» Сергей Темляков. Перевозчики, по их словам, нуждаются в объективном донесении до СМИ их позиции. Председатель ассоциации, кроме того, будет представлять их интересы в муниципальных и государственных органах. Как говорят сами перевозчики, ассоциация создавалась по их инициативе, поэтому и финансировать ее деятельность они будут сами. Подробности — в материале «Реального времени».

«К примеру, нахамил кондуктор пассажиру»

Создать Ассоциацию автотранспортных предприятий Татарстана перевозчики решили на своем общем собрании. В организацию уже вступили все предприятия Казани, которые занимаются перевозкой пассажиров на автобусах, — и частные, и муниципальные. При этом — и это главная неожиданность — ассоциацию возглавил Сергей Темляков, бывший корреспондент аналитической передачи «7 дней» на телеканале ТНВ, бывший корреспондент телеканала «Эфир». Сергей рассказал «Реальному времени», с какой целью было создано это объединение.

— Во-первых, ассоциация будет представлять интересы автотранспортных предприятий. Во-вторых, она будет проводить работу с населением, потому что возникают разные вопросы: кто-то хочет предложить нововведения, кто-то — рассказать об инциденте. К примеру, нахамил кондуктор пассажиру. Если речь идет о частном случае, Комитет по транспорту, конечно, будет его рассматривать. Но это же можно решить на уровне самих перевозчиков. Когда будут поступать жалобы, будем разбираться в каждой конкретной ситуации, принимать меры.

По словам Темлякова, ассоциация никак не связана с муниципальными властями, поэтому и финансирование с их стороны получать не будет. Поскольку объединение создано самими транспортниками, все расходы на его деятельность они возьмут на себя.

На данный момент для ассоциации подбирают помещение, где в приемные дни ее глава будет общаться с гражданами, принимать от них обращения. Кроме того, создается специальный сайт АТП РТ и страницы в соцсетях — как еще один способ наладить обратную связь с населением. Как пояснил нам Темляков, он уже начал выезжать на автотранспортные предприятия, беседовать с перевозчиками о возникающих у них проблемах. Глава ассоциации также будет взаимодействовать с Комитетом по транспорту Казани.

— Как я вижу, у нас общие задачи с Комитетом по транспорту в улучшении комфорта на общественном транспорте, — сообщил он «Реальному времени».

«Как я вижу, у нас общие задачи с Комитетом по транспорту в улучшении комфорта на общественном транспорте», — сообщил Темляков. Фото Антона Журавлева

«Искали человека, который не боялся бы камер»

Руководитель ассоциации пояснил также, почему ее возглавил журналист, а не, к примеру, один из директоров транспортных предприятий:

— Так или иначе моя деятельность была связана с транспортом. Я ваш коллега, я работал на ТНВ в программе «7 дней». 10 лет, пока работал на «Эфире», я курировал транспортную тематику. Так что тема мне знакома, близка, всех перевозчиков я знаю.

Сами перевозчики рассказали, что решили пригласить Темлякова в качестве председателя АТП потому, что он «медийная личность» и, как журналист, сможет лучше общаться с представителями СМИ и налаживать связь с населением.

— Очень долго искали человека. Нам нужен был тот, кто мог бы работать, не боялся бы камер, мог донести информацию до народа, мог общаться с корреспондентами, потому что, как правило, сами транспортники этого делать не могут, — говорит учредитель ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов. — Сергей — человек медийный, приятный. Он знает все СМИ, может донести информацию. А специфику нашей работы мы покажем. С одной стороны, он сможет рассказывать о проблемах транспортников, с другой — будет указывать нам на какие-то недочеты, доносить до нас позицию пассажиров.

Юсупов посетовал, что население слышит лишь о хамстве в автобусах или о том, что транспортники хотят увеличить стоимость проезда. А, например, о том, что водители возвращают пассажирам забытые в автобусах планшеты, смартфоны и сумки, люди, как правило, не знают.

По словам Юсупова, председатель АТП РТ должен стать связующим звеном между населением, Комитетом по транспорту Казани и перевозчиками. Предполагается, что на каждом транспортном предприятии может появиться специалист, который будет взаимодействовать с Темляковым.

— Когда корреспонденты будут обращаться, Сергей будет давать не сводки, как в ГИБДД, а напрямую звонить на предприятие, чтобы дать четкий, внятный комментарий. У нас везде уже есть видеорегистраторы, в салонах многих автобусов установлены видеокамеры. Например, можно будет увидеть, что водителя автобуса кто-то подрезал, — поясняет Юсупов.

«Не будут же представители 10—12 предприятий ходить на прием в муниципалитет»

Помимо создания положительного имиджа транспортников, АТП РТ займется отстаиванием интересов перевозчиков.

— Кроме того, будут рассматриваться какие-то спорные юридические моменты. Нередко сталкиваешься с тем, что пассажиры обращаются в суд, потому что чем-то недовольны. Спорные вопросы возникают и при ДТП. Какие-то вопросы ассоциация будет решать в исполкоме. Не будут же представители 10—12 предприятий ходить на прием в муниципалитет. Один человек, наш представитель, и будет доводить наши чаяния до руководства республики, — говорит директор ООО «Агромир» Владимир Капитонов.

Капитонов вспоминает, что несколько лет назад уже предпринималась попытка создать подобную организацию. Но тогда перевозчиков было более 30, и работали они на пазиках и «Газелях». Сейчас, по мнению директора «Агромира», больше возможностей проводить собрания, координировать действия.

Муниципальные перевозчики поддержали создание ассоциации, объединяющей автотранспортные предприятия. Как рассказал директор МУП «ПАТП №4» Айрат Исхаков, в Казани на сегодняшний день работают 14 организаций-перевозчиков и все они ставят своей целью повышение качества услуг для пассажиров.

— Почему ПАТП №4 вступило в ассоциацию? Во-первых, ассоциация — это инструмент. Перевозчики смогут оперативно решать между собой внутренние вопросы. Во-вторых, у нас больше шансов быть услышанными. Одно дело, когда вопрос поднимает один перевозчик, другое — когда это делает ассоциация от имени всех перевозчиков, — отмечает Исхаков.