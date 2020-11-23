Список персон

Багаутдинов Фаниль Фиргатович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 11 июля 1980 года в г. Казани.

Образование

2002 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию.

Трудовая деятельность

Генеральный директор ООО Торговый дом «Цеолиты Поволжья».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, ул.Мазита Гафури, д.50, к.3
  • Телефон: (843) 212-05-56
  • Email: fanil.bagautdinov@tatar.ru
  • Сайт: https://zeo-group.ru/

Дата последнего обновления: 23.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам