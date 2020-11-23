Багаутдинов Фаниль Фиргатович
Промышленность, Производства
Общая информация
Родился 11 июля 1980 года в г. Казани.
Образование
2002 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию.
Трудовая деятельность
Генеральный директор ООО Торговый дом «Цеолиты Поволжья».
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, ул.Мазита Гафури, д.50, к.3
- Телефон: (843) 212-05-56
- Email: fanil.bagautdinov@tatar.ru
- Сайт: https://zeo-group.ru/
Дата последнего обновления: 23.11.2020