Образы Чапаева «уценили» втрое и отдали московским дизайнерам

В музее легендарного комдива в Чебоксарах объяснили, почему отказались от проекта казанцев, победившего в конкурсе на лучший дизайн новой экспозиции

Сегодня — столетие со дня гибели легендарного Василия Чапаева, героя двух войн, персонажа сотен анекдотов и двух популярных книг, разнесенных во времени на целую эпоху. Миф о Чапае давно отделился от исторического персонажа и живет самостоятельной народной жизнью. На родине комдива, в Чебоксарах, полагают, что считать Чапаева только советским героем — не верно. Глава Нацмузея Чувашии Ирина Меньшикова рассказала «Реальному времени» о том, как будут чтить память земляка, и объяснила, почему «Музей В.И. Чапаева» сосредоточится на реальном человеке, абстрагируясь от анекдотов, фильмов и вообще народного фольклора о нем. Тем временем оказалось, что новую, уже «безанекдотную», концепцию музея, о конфликте вокруг которой мы ранее писали, на тендере уценили в 3 раза и отдали разрабатывать московской компании (за которую выступают родственники Чапаева), а не казанской, победившей в конкурсе в апреле этого года.



Василий Иванович: герой двух войн и миф, отделившийся от реального персонажа

5 сентября исполняется 100 лет со дня гибели легендарного участника Первой мировой и Гражданской войн, начальника дивизии Красной армии Василия Ивановича Чапаева, почти сразу после своей смерти в 32 года ставшего популярным и в народе. Не в последнюю очередь благодаря книге Дмитрия Фурманова «Чапаев» 1923 года и ее киноэкранизации братьев Васильевых 1934 года.

Для поколения новейшей России, которой зачастую и дела нет до других советских героев-большевиков, Чапаев — несмотря на то, что ряд современных исследователей считают его роль , во всяком случае в Гражданской войне, изрядно преувеличенной — все-таки остался одной из известнейших фигур. Опять же, возможно, не в последнюю очередь благодаря книге Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», комиксам, компьютерным играм и анекдотам.

Миф о Чапаеве давно отделился от реального исторического персонажа по имени Василий Иванович Чапаев с реальными же историческими поступками. И зажил своей жизнью.

Здание музея имеет форму развернутого знамени, на фасаде которого помещена скульптурная группа «Конница Чапаева», выполненная из меди. Фото wikimedia.org

Чувашский музей пока ориентирован на советские образы и Чапаева-большевика

В Чувашии, где родился легендарный комдив (в бывшей деревне Будайка, в 1940 году вошедшей в черту Чебоксар), как выяснила газета «Реальное время», предпочитают все-таки чтить память о реальном человеке, земляке, его же и популяризировать.

В Чебоксарах расположен Музей В.И. Чапаева, открывшийся в 1974 году, для которого 5 сентября — День памяти В.И. Чапаева. Это филиал Чувашского национального музея, само здание построено на общественных началах по проекту архитектора М. Суслова недалеко от тех мест, где родился Чапаев (ныне улица Чапаева). В 1986 году рядом с музеем восстановили и дом, в котором родился В.И. Чапаев, где выстроена историко-бытовая экспозиция пригородных русских крестьян конца XIX века, характерная для семьи Чапаевых. Материалы экспозиции рассказывают о В.И. Чапаеве, его соратниках, представителях военной династии, дивизии им. Чапаева, наших земляках-чапаевцах — наследниках боевых традиций, о создании образа В.И. Чапаева в искусстве и т. д.

Можно сказать, что сегодня музей преимущественно ориентируется на советский мифологизированный образ комдива: здание музея имеет форму развернутого знамени, на фасаде которого помещена скульптурная группа «Конница Чапаева», выполненная из меди, одна из стен здания плавно переходит в горизонтальную стелу, представляющую собой постамент для пяти барельефов: М. Фрунзе, В. Куйбышева, М. Тухачевского, А. Фурманова и И. Кутякова. Есть витраж «Красная Армия» и медное чеканное панно «Боевые действия чапаевской дивизии», кинозал. Рядом — памятник Чапаеву, памятник на месте дома, где он родился, и сквер. Наиболее уникальные и ценные коллекции — документы о Чапаеве, его родственниках, боевых соратниках, Чапаевской дивизии и чапаевцах.

Наиболее уникальные и ценные коллекции — документы о Чапаеве, его родственниках, боевых соратниках, Чапаевской дивизии и чапаевцах. Фото pg21.ru

В Чебоксарах прокомментируют варианты гибели Чапая

Ирина Меньшикова, директор Чувашского национального музея, в который входит и Музей Василия Ивановича Чапаева, рассказала «Реальному времени», что на день гибели легендарного комдива в Чебоксарах запланировано возложение венков к памятнику Чапаева, встреча ветеранов чапаевских дивизий [дивизий, получивших имя в честь комдива], презентация передвижной выставки. В рамках памятного дня будут представлены и электронные варианты — воссоздание гибели Василия Чапаева (самым известным, но неподтвержденным документально, остается вариант гибели в реке Урал):

— Поскольку сегодня очень много разных толкований гибели, мы все эти версии соберем и сотрудники музея их прокомментируют, — рассказала она.

«Считать Чапаева героем только Гражданской войны — неверно…»

Но насколько актуален герой Чапаева, не устарел ли он? Ведь он же был героем в коммунистическую эпоху, сражался — и погиб — за некапиталистические ценности. Тем не менее, по словам Меньшиковой, Музей Чапаева сегодня остается очень популярным и является самым посещаемым музеем вообще в структуре Национального чувашского музея (за исключением основной экспозиции): «Все, кто приезжает, гости столицы, туристы — несмотря ни на что, приходят. Музей остается востребованным». При этом на него распространяется тот же прейскурант на посещение, что и на другие чувашские музеи: Литературный музей им. К.В. Иванова, музей Михаила Сеспеля, мемориальный комплекс «Родина Михаила Сеспеля» и др. От 65 рублей без экскурсовода до 1 200 рублей за индивидуальное посещение с экскурсионным обслуживанием.

— Считать Чапаева героем только Гражданской войны — неверно, поскольку Василий Иванович до начала еще Гражданской войны был награжден на Первой мировой войне, он — полный кавалер Георгиевских крестов, и дослужился до звания, которое было практически недоступно выходцам из крестьянских семей, той же плотницкой, в которой он сам родился, — объясняет она.

Сейчас в музее стараются уйти от только лишь советского образа Чапаева-большевика и популяризировать его еще и как неординарного человека, который смог в очень сложных условиях Первой мировой войны дослужиться до фельдфебеля (унтер-офицерской должности), получить Георгиевские кресты за свою воинскую доблесть. Для Чебоксар и музея Чапаев еще и знаменитый земляк.

«Образ Чапаева, созданный анекдотами или фильмами, более известен, но это образ, даже к нему не относящийся!»

Но, спрашиваем мы, ведь сегодня же существует несколько образов Чапаева, которые могут быть близки и понятны совершенно разным социальным группам, помимо героя Первой мировой войны и Георгиевского кавалера и героя Гражданской войны, воевавшего за большевиков. Это и советский киногерой из известного фильма «Чапаева», ставший мифом. Это и Чапай из анекдотов про него, Петьку и Анку-пулеметчицу. И так далее — вплоть до Чапаева из пелевинского романа. Однако анекдоты о Чапаеве, фильмы о нем и народного Чапая в музее и Чебоксарах, судя по всему, не жалуют, стараясь прежде всего восстановить исторический облик и персонаж. Чтить и популяризировать здесь хотят реального Василия Ивановича, а не работать с мифическими и полумифическими образами.

— Я считаю, поскольку мы — музей, исторический подход к масштабу личности самый верный, — заявила нам Ирина Меньшикова. — Образ, созданный анекдотами или фильмами, конечно, более известен, но это образ Чапаева в какой-то степени даже к нему не относящийся! Для нас важен Василий Иванович как человек, как личность, как яркий представитель очень сложной эпохи. И, думаю, как раз об этом будем говорить 5 сентября в музее.

Проблема оказалась в том, что в казанском дизайн-проекте речь шла о Чапаеве как еще и части народного фольклора, музею предлагалось работать и с компьютерными играми по чапаевской теме, и с анекдотами про него, и с иллюстрациями к детским книжкам. Фото pravdapfo.ru (Выдержка из презентации проекта-победителя)

Почему родственникам Чапаева не понравились анекдоты про Чапаева

Эти слова резонируют и с недавним конфликтом, разгоревшимся между московской (за которой стояли родственники Чапаева), и казанской студиями за право разработки рабочего проекта новой экспозиции — в музее стараются не комментировать конфликт, который не завершился, по словам Меньшиковой, и сегодня.

Напомним, как писала газета «Реальное время», казанская студия «Айбат» выиграла объявленный еще год назад конкурс (который, к слову, возглавляла сама Ирина Меньшикова) на лучший дизайн-проект художественно-пространственного решения музея В.И. Чапаева в Чебоксарах. А москвичи из некого ООО «БМП» — проиграли. При этом конкурс проходил открыто, было организовано широкое обсуждение проектов, участие в нем приняли и деятели культуры, и ученые-историки, и специалисты-музейщики.

Дизайнеры из Татарстана представили современный проект формирования музейного пространства, имевший еще одно серьезное преимущество — приемлемую цену в 690 тыс. рублей. Что касается награды в конкурсе, то денежное вознаграждение в нем не предполагалось, зато победитель получал преимущественное право на заключение договора. Однако через пару недель после публикации итогов конкурса в СМИ появились письма за подписью аж 14 потомков Василия Ивановича, которым казанская концепция категорически не понравилась (одно из их писем с подробностями того, что именно не понравилось, можно почитать на сайте КПРФ).

Проблема оказалась в том, что в казанском дизайн-проекте речь шла о Чапаеве как еще и части народного фольклора, музею предлагалось работать и с компьютерными играми по чапаевской теме, и с анекдотами про него, и с иллюстрациями к детским книжкам — совсем не исключая изначальной выставки о реальном персонаже. Родственники же посчитали анекдоты — «скабрезными», иллюстрации — «комиксами», а саму концепцию новой экспозиции «порочащей память Василия Ивановича и его бойцов». После чего стали отправлять письма со своим возмущением чиновникам — от главы Чувашии Михаила Игнатьева до главы России Владимира Путина.

23—24 июля руководство музея заявило, что планируется создать два выставочных зала: «Чапаев как историческая личность» и «Образ Чапаева в искусстве». Фото gov.cap.ru

Без фольклора, игр и анекдотов: образы Чапая «уценили» в три раза и отдали Москве

Неизвестно, на каком этапе письма сработали, но 23—24 июля руководство музея заявило, что планируется создать два выставочных зала: «Чапаев как историческая личность» и «Образ Чапаева в искусстве». И одновременно объявило о тендере на разработку уже «рабочего проекта экспозиции Музея В.И. Чапаева, проекта инженерных систем с рабочими чертежами, а также сметной документации в целях построения новой экспозиции Музея В.И. Чапаева». С начальной ценой в 698 400 рублей. Условие победы — наименьшее ценовое предложение.

На конкурс к 1 августа было подано две заявки: казанской студии «Айбат» и москвичей из поддержанного семьей Чапаева московского ООО «БМП». Победило в итоге… «БМП». Конкурс 2 августа оказался жарким, изначальную цену опустили ниже 300 тыс. рублей, казанцы постарались ужаться до 224,6 тыс. рублей (то есть, в 3 раза!), но москвичи-«чапаевцы» предложили все это сделать вообще «за копейки» — 197,4 тыс. рублей.

