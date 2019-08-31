Отец советского фигурного катания, муж «царицы Тамары», наставник профессора Мишина

Игорю Москвину исполнилось 90 лет

Сегодня исполняется 90 лет величайшему тренеру в истории мирового фигурного катания Игорю Москвину. Которого, без всякого преувеличения, можно назвать отцом советского парного катания, отметив также тот факт, что Игорь Борисович является мужем не менее легендарной Тамары Москвиной, вместе с которой тренировал лучшие отечественные пары. А были моменты, когда они тренировали порознь и конкурировали друг с другом. Об этом — в очерке «Реального времени».

«В этой паре Мишин был моим союзником»



История мирового спорта, собственно говоря, не так уж и длинна — она ограничивается 123 годами, с 1896-го, когда в Афинах прошли первые Олимпийские игры современности. История побед отечественного фигурного катания еще короче — 55 лет. В 1964 году на Олимпиаде в австрийском Инсбруке советская (тогда еще) пара Людмила Белоусова — Олег Протопопов впервые стала чемпионом.

28-летняя Белоусова и 31-летний Протопопов пришли к своей победе в возрасте, когда в этом виде спорта уже вешают коньки на гвоздь. Сам Москвин повесил их раньше, уже в 28 лет тренируя в Ленинграде Тамару Братусь, ставшую последовательно пятикратной чемпионкой среди одиночниц, затем супругой Москвина — Тамарой Москвиной, затем партнершей Алексея Мишина в парном катании.

Москвины поженились все в том же золотом 1964 году, когда 35-летний Игорь Борисович был уже тренером номер один в СССР. Помимо Белоусовой и Протопопова, он тренировал еще и вторую пару — Татьяну Жука и Александра Гаврилова.



А на этом самом льду были уже новые подопечные тренера Москвина: Москвина — Алексей Мишин, два успешных одиночника, которых он объединил в паре. Фото sports.ru

Уже после Олимпиады Жук уехала в Москву вслед за старшим братом Станиславом, в будущем еще одним великим тренером и конкурентом Москвиных вплоть до развала СССР. В Москве Татьяна встала в пару с опытным партнером Александром Гореликом и оттеснила на второй-третий план молодых Татьяну Тарасову и Георгия Проскурина. Две медали чемпионата страны, два участия на чемпионатах Европы и один старт на «мире» — это все, что удалось сделать Тарасовой и Проскурину, пока Татьяна не получила травму и не вернулась на лед уже тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой.

А на этом самом льду были уже новые подопечные тренера Москвина: Москвина — Алексей Мишин, два успешных одиночника, которых он объединил в паре. Мишина взял у своей бывшей партнерши и супруги Майи Беленькой (кстати, ученицы Николая Панина-Коломенкина, первого олимпийского чемпиона из России).

— Мишин был моим союзником, — характеризовал эту пару Москвин. — Когда Тамара распалялась, Алексей легонько хлопал ее по плечу и говорил: «Тамарочка, даже если Игорь Борисович будет говорить полную чушь, то это будет в сто раз лучше, чем размахивать руками, как это делаешь ты, повышать голос и пытаться что-то доказать. Пойдем работать».

Шестидесятые катились к закату, как и карьера Белоусовой и Протопопова, когда Москвина — Мишин выиграли золото чемпионата СССР 1969 года. После чего началась 10-летняя гегемония Москвы и учеников Жука.

Жук начал творить революцию в фигурном катании. Он первым создал пару с заметной разницей в росте, поставив рядом с миниатюрной Ириной Родниной (152 сантиметра) статного Александра Зайцева (185 сантиметров). Фото portal-kultura.ru

Десять лет на обочине

Жука приглашали из Ленинграда в ЦСКА, чтобы конкурировать с бывшими земляками, но в фигурном катании этот спортклуб не обладал такой всесокрушающей силой, как в игровых командных видах спорта, когда можно было пригласить в состав любого необходимого спортсмена призывного возраста. Как призовешь в армию девушку, без которой пары не создашь?

Жук начал творить революцию в фигурном катании. Он первым создал пару с заметной разницей в росте, поставив рядом с миниатюрной Ириной Родниной (152 сантиметра) статного Александра Зайцева (185 сантиметров), кстати, приглашенного из Ленинграда. Заметная разница в весе и росте позволила до предела насытить программу новой пары атлетическими элементами, превратиться в беспроигрышную мини-команду и задать направление развитию парного катания в стране на два следующих десятилетия.

Более того, признав первый эксперимент с «крошкой» и «великаном» успешным, Жук продолжил нововведения, сделав ставку на детский спорт.

Москвин же практически все 70-е годы находился на втором плане. Вначале его пары ушли из чемпионов и призеров международных стартов, потом они перестали туда ездить, уступая ученикам Жука. Зато маэстро усиленно работал с одиночниками. На тренировки своего подопечного Юрия Овчинникова он приглашал известного балетного танцовщика Михаила Барышникова, с Игорем Бобриным начал работать с 13 лет и передал его 28-летним мужчиной своему же ученику Овчинникову.

Конкурировать со столицей пыталась Тамара Москвина, у которой в подопечных были Леонидова — Боголюбов, а затем Ирина Воробьева — Александр Власов. Тамара Николаевна охарактеризовала свой приход в тренерскую профессию как «сто процентов заслуги Игоря. Все его ученики стали впоследствии тренерами. Неудивительно, что и меня он вовлек в эту профессию». Поначалу Москвина тоже «поддалась» омоложению, еще в 1972 году завоевав серебро чемпионата СССР с 13-летней Воробьевой и 17-летним Власовым. Разница лишь в том, что карьера Воробьевой оказалась намного длиннее, и она в паре с очень неплохим одиночником Игорем Лисовским успела выиграть золото чемпионатов мира и Европы, проведя в любительском спорте 12 лет.

Тамара Николаевна охарактеризовала свой приход в тренерскую профессию как «сто процентов заслуги Игоря. Все его ученики стали впоследствии тренерами. Неудивительно, что и меня он вовлек в эту профессию». Фото kino-teatr.ru

Возвращение патриарха

Победы Воробьевой и Лисовского в сезоне 1981 года предварили гегемонию уже ленинградской школы фигурного катания. Игорь Москвин больше не распылялся на работу с одиночниками, полностью освободив эту «поляну» для своего ученика Алексея Мишина, и начал конкурировать с супругой за верховенство в стране, а значит, и на мировой арене.

При этом с 1980 по 1983 год они работали на одном льду, но с разными учениками. Более успешные ученики — Елена Валова и Олег Васильев (олимпийские чемпионы и трехкратные чемпионы мира) тренировались у Тамары Николаевны. Елена Квитченко и приехавший из Ташкента Рашид Кадыркаев, а также Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпиады и чемпионата мира) были под опекой Игоря Борисовича, получившего эту пару от более молодого специалиста Андрея Сурайкина, работавшего в тандеме с Тамарой Москвиной.

В 1983-м этот «семейный подряд» пришлось разрушить. Васильев и Макаров банально подрались. На раскатке Макаров сбил Валову, Васильев его обругал и ударил по лицу. Макаров дал сдачи, сломав оппоненту челюсть в двух местах. В итоге Макаров получил дисквалификацию, после чего пара пропустила весь международный сезон 1983 года, чемпионат мира и Европы.

Необходимо пояснить, что этот конфликт был единственным в истории. В том числе и потому, что удивительным качеством семейного и тренерского дуэта Москвиных является то, что они не бросали своих учеников. О них с благодарностью вспоминали Макаров, Артур Дмитриев, Елена Валова, которая рассказывала, что Тамара Москвина помогала ей адаптироваться в ледовом шоу в Америке, как и другой своей бывшей паре — Елене Бечке и Денису Петрову. В том числе и поэтому Антон Сихарулидзе два года назад способствовал открытию в Санкт-Петербурге «Спортивного клуба фигурного катания Тамары Москвиной».

— Именно Москвин научил меня всему, что я умею, — вспоминал потом Олег Макаров. — Думаю, что не случайно все питерские тренеры, начиная с Москвиной и Мишина, — его ученики. Все пользуются его опытом, методиками. Каждый придумывает что-то свое, но все эти придумки основаны на той базе, которую заложил в свое время Игорь Борисович.

Более успешные ученики — Елена Валова и Олег Васильев (олимпийские чемпионы и трехкратные чемпионы мира) тренировались у Тамары Николаевны. Фото wikipedia.org

Неудачу с парой Селезнева — Макаров скрасила удача их конкурентов. Они не отобрались на чемпионат Европы, но перед турниром заболели Пестова и Леонович, а Валова с Васильевым их заменили и стали лучшей советской парой. А затем выиграли и чемпионат мира того года.

Москвин после этого инцидента, уже не работал со своей супругой в одной связке до конца развала Союза. В том числе и потому, что «Тамара в условиях работы абстрагируется от всего, в том числе и от семейных отношений. Я же, напротив, всегда считал, что спортсмены приходят и уходят, а семья остается», — объяснял глава семьи, которая также отметила в этом году 55-летний юбилей!

«Из абсолютно благоустроенной жизни попали в полную неизвестность»

Развал Советского Союза показал, что не все оказались готовы работать в новых реалиях. Карьеры многих тренеров можно разграничивать на до и после. В фигурном катании «после», по большому счету, получилось на родине только у Тарасовой, Виктора Кудрявцева и семейства Великовых, Тюковых и Москвиных. Почему?

Многое объясняет в этом плане комментарий Станислава Жука: «Браться за работу и фанатично пахать под старость лет, не получая за это соответствующей оплаты, просто несолидно. Я не так давно вернулся из Японии: за два месяца заработал и привез в дом больше, чем за всю свою спортивную жизнь».

Не вступая в полемику с легендой тренерского цеха, 20 лет как ушедшим из жизни, заметим, что в том числе и из-за подобной позиции он оказался не у дел. Но заметим также, что перед уходом из профессии тренер казанского фигуриста Александра Фадеева подготовил божественную пару Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова.

Ментальную разницу до и после лучше всех объяснила, на мой взгляд, Елена Валова: «Из абсолютно благоустроенной жизни, где не надо было думать ни о каких житейских проблемах — только катайся, попали в полную неизвестность».

И Москвин, встретивший развал страны в 62 года, приехал на первый чемпионат России в Челябинск с новой парой Марина Ельцова — Андрей Бушков. На вопрос журналиста о пенсии и даче ответил: «А чем я буду заниматься? В свое время я, правда, неплохо резал по дереву, увлекался инкрустацией. Могу и сейчас сделать любую работу по дому, разобраться с сантехникой, с канализацией. Но, знаете... скучно».



Японская пара Юко Кавагути — Алексей Маркунцов поначалу тоже была под опекой Игоря Москвина. Фото sporteveryday.info

«Не собираюсь приспосабливаться к новой системе судейства»

Вот так, «борясь со скукой», Москвин сильно помог Наталье Мишкутенок и Артуру Дмитриеву, которые тренировались у его супруги, перед их «серебряным» Лиллехаммером в 1994 году… Довел Ельцову и Бушкова до победы на чемпионате мира 1996 года… Хотя условия работы в «бандитском Петербурге» 90-х годов лучше всего описала его супруга, сказавшая в одном из интервью: «Мы рыщем по городу в поисках льда, и, бывает, тренироваться приходится по ночам, когда где-нибудь каток освобождают хоккеисты». Расстался Москвин с подопечными только в 1999-м, на пороге своего 70-летия, когда спортсмены завершили карьеру.

И в дуэте с супругой принялся за работу в Америке, в Хакенсаке, штат Нью-Джерси, готовя Елену Бережную и Антона Сихарулидзе к олимпийской победе 2002 года. В Америку они уехали, чтобы в максимально приближенных условиях готовиться к старту к Играм в Солт-Лейк-Сити. Среди подопечных Москвиных были еще и Кеко Ина и Джон Циммерман, японка и американец, которых семейный тренерский дуэт довел до бронзы ЧМ 2002 года. Японская пара Юко Кавагути — Алексей Маркунцов поначалу тоже была под опекой Игоря Москвина. Последний ученик Москвина — Александр Энберт, который работал под руководством Игоря Борисовича со своей второй партнершей Ксенией Озеровой.



С российской парой Кавагути — Смирнов Москвина работала уже одна. Возможно и потому, что с этого времени была принята новая система судейства, к которой у Москвина сложилось крайне отрицательное отношение: «Не понимаю, не воспринимаю и не собираюсь к ней приспосабливаться!»

Среди воспитанников тренерского тандема Москвиных есть и их нынешние конкуренты по тренерскому цеху. К примеру, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, который в бытность профессиональным спортсменом несколько самоуверенно заявлял: «Самое интересное в спорте — это выступать самому. Никакая тренерская работа с этим не сравнится. Ведь сам тренировал — помогал Тамаре Николаевне. Поэтому знаю, что говорю…»

Сейчас в группе у Артура Дмитриева занимается лучший воспитанник казанского парного катания Илья Спиридонов, с нынешнего года член сборной России. Получается, что он «внучатый» воспитанник тренерского дуэта Москвиных.

