Хабиров объявил о сборе средств на хоспис в Уфе

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях предложил жителям республики собрать деньги на строительства хосписа в Уфе.

— Этот мой пост — проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя — до конца 2020 года хоспис должен заработать.

Хабиров добавил, что часть денег он уже нашел, и с понедельника начнется проектирование хосписа. Средства он попросил направлять на счет благотворительного фонда «Иман». При этом в посте он не назвал сумму, необходимую на строительство хосписа.

