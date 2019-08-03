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Хабиров объявил о сборе средств на хоспис в Уфе

15:53, 03.08.2019
Хабиров объявил о сборе средств на хоспис в Уфе
Фото: kremlin.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях предложил жителям республики собрать деньги на строительства хосписа в Уфе.

— Этот мой пост — проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха. Давайте все вместе, каждый сколько сможет, сделаем свой вклад. Задача моя — до конца 2020 года хоспис должен заработать.

Хабиров добавил, что часть денег он уже нашел, и с понедельника начнется проектирование хосписа. Средства он попросил направлять на счет благотворительного фонда «Иман». При этом в посте он не назвал сумму, необходимую на строительство хосписа.

ОбществоМедицина Башкортостан
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