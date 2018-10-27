Новости общества

19:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустэм Хамитов прокомментировал скандал вокруг благотворительного фонда «Мархамат»

19:21, 27.10.2018
Рустэм Хамитов прокомментировал скандал вокруг благотворительного фонда «Мархамат»
Фото: kremlin.ru

Экс-глава республики Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал скандал вокруг благотворительного фонда «Мархамат», учредителем которого является его супруга Гульшат Хамитова.

На пресс-завтраке фонда «Мархамат» Хамитов заявил, что фонд столкнулся с дискредитацией благотворительной деятельности и «едва ли не был втянут в политику». Также бывший глава признался, что разочарован тем фактом, что он единственный из работников Белого дома перечислял часть зарплаты в «Мархамат», пишет «Башинформ».

Напомним, общественники в мае этого года не обнаружили отчетность по концерту, прошедшему в ГКЗ «Башкортостан» в декабре 2017, выручка от которого составила около 3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в 2017 году на счет фонда «Мархамат» поступило 22,7 млн рублей, что на 16,6 млн меньше, чем годом ранее.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты