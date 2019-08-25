Куда пойти в Казани: закрытие WorldSkills 2019, фольклорные фестивали и День республики
Афиша мероприятий с 26 августа по 1 сентября
На следующей неделе у татарстанцев будет дополнительный выходной — 30 августа республика отметит свой день (а Казань — День города). В столице праздничная программа стартует у Центра семьи «Казан» и охватит все районы города. Еще одним знаменательным событием предстоящей недели станет церемония закрытия чемпионата WorldSkills 2019. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
«Злачное место» в Горкинско-Ометьевском лесу
26 августа в Горкинско-Ометьевском лесу выступит струнное трио Казани «Злачное место». В программе прозвучат шлягеры мировой классической музыки, кино и эстрады.
Начало — в 18.00, вход свободный.
18+
В парке Горького воссоздадут атмосферу Балкан
26 августа в парке имени Горького пройдет День балканской культуры. В программе — танцевальные и кулинарные мастер-классы, выступление оркестра Just Brass и концерт цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш».
Начало — в 19.00, вход свободный.
6+
На «Казань Арене» закроют WorldSkills 2019
27 августа на стадионе «Казань Арена» состоится церемония закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. На стадионе подведут итоги соревнований, наградят призеров и победителей.
Чемпионат сопровождает широкомасштабные культурная и деловая программы. Подробнее с его мероприятиями можно ознакомиться здесь.
Начало — в 18.00. Стоимость билетов — от 500 рублей.
0+
Фестиваль национального костюма в кремле
27 августа в Казанском кремле пройдет фестиваль национального костюма. В программе: показ национальных костюмов и головных уборов, выступление ансамблей песни и танца РТ и Карелии, этномаркет, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов.
Начало — в 12.00, вход свободный.
6+
Джаз-оркестр на Баумана
27 августа на улице Баумана Филармонический джаз-оркестр РТ исполнит популярные джазовые композиции. Выступление пройдет у часов в конце улицы.
Начало — в 12.00, вход свободный.
6+
Концерт фонда Sforzando на набережной озера Кабан
27 августа на набережной озера Кабан пройдет шоу музыкантов фонда Sforzando. Пианисты исполнят композиции на 10 акустических фортепиано.
Начало — в 14.30, вход свободный.
6+
Фестиваль татарского фольклора
С 28 по 30 августа в Казани пройдет Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен». Мероприятие стартует 28 августа в парке «Крылья Советов». 29 августа в КДК им. Ленина пройдет конкурсная программа.
Завершится праздник фольклора гала-концертом участников и флешмобом, которые пройдут на территории кремля и ТГАТ им. Г.Камала. Ожидается, что всероссийский этап фестиваля соберет 450 участников из 17 регионов России.
На шоу каскадеров привезут автомобили-трансформеры
С 29 августа по 1 сентября на стадионе «Тулпар» пройдет шоу каскадеров. В программе: выступление на танках, трансформеры, бигфуты, пиротехнические эффекты, прыжки через трамплин. Гости увидят единственные в России автомобили-трансформеры «ВАЗблби» и «Оптимус Прайм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять, сообщают организаторы.
Начало — в 18.00, стоимость билетов — от 1 тыс. рублей.
16+
На Дне города выступят «Бурановские бабушки», «Аигел» и Нурминский
30 августа Казань отметит День города. К этой дате подготовлена масштабная праздничная программа, которая охватит все районы города.
Хедлайнерами вечернего праздничного концерта станут Feduk, Лэйна, группы Pompeya и «Рондо». На площадках выступят группа «Аигел», рэпер Альберт Нурминский и «Бурановские бабушки». Вечерняя концертная программа стартует в 17.00 у Центра семьи «Казан».
Празднование завершится салютом над акваторией Казанки. Лучший обзор на него откроется с берега у кремля и Центра семьи «Казан».
0+
Tat cult fest в кремле
30 августа на территории Казанского кремля пройдет второй фестиваль современной татарской культуры Tat cult fest. В этот день здесь выступят 150 артистов со всего мира, пройдут кинопоказы и театральные постановки казанских режиссеров, будут работать дизайн-маркет, литературные, детские и киноплощадки, фуд-корт. Хедлайнером фестиваля будет дуэт «Аигел».
Начало — в 12.00, вход свободный.
12+
Солисты Мариинского театра у Дворца земледельцев
30 августа на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Классические композиции исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра Владислав Сулимский и Екатерина Семенчук.
Начало — в 20.00, вход свободный.
12+
Автомотошоу на площади Тысячелетия
30 августа на площади Тысячелетия пройдет автомотошоу Kazan city racing. Программу откроет проезд колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson — здесь финиширует мотопробег «От Московского Кремля — к Казанскому кремлю навстречу 100-летию ТАССР». Традиционным участником шоу станет команда «КАМАЗ-мастер» со специальной программой.
Начало — в 12.00, вход свободный.
6+
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