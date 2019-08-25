Куда пойти в Казани: закрытие WorldSkills 2019, фольклорные фестивали и День республики

Афиша мероприятий с 26 августа по 1 сентября

Фото: Ринат Назметдинов

На следующей неделе у татарстанцев будет дополнительный выходной — 30 августа республика отметит свой день (а Казань — День города). В столице праздничная программа стартует у Центра семьи «Казан» и охватит все районы города. Еще одним знаменательным событием предстоящей недели станет церемония закрытия чемпионата WorldSkills 2019. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Злачное место» в Горкинско-Ометьевском лесу

26 августа в Горкинско-Ометьевском лесу выступит струнное трио Казани «Злачное место». В программе прозвучат шлягеры мировой классической музыки, кино и эстрады.

Начало — в 18.00, вход свободный.

18+

В парке Горького воссоздадут атмосферу Балкан

26 августа в парке имени Горького пройдет День балканской культуры. В программе — танцевальные и кулинарные мастер-классы, выступление оркестра Just Brass и концерт цыганского джаз-оркестра «Мануш-мануш».

Начало — в 19.00, вход свободный.

6+

Цыганский джаз-оркестр «Мануш-мануш» выступит в парке Горького. Фото kzngo.ru

На «Казань Арене» закроют WorldSkills 2019

27 августа на стадионе «Казань Арена» состоится церемония закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019. На стадионе подведут итоги соревнований, наградят призеров и победителей.

Чемпионат сопровождает широкомасштабные культурная и деловая программы. Подробнее с его мероприятиями можно ознакомиться здесь.

Начало — в 18.00. Стоимость билетов — от 500 рублей.

0+

Фестиваль национального костюма в кремле

27 августа в Казанском кремле пройдет фестиваль национального костюма. В программе: показ национальных костюмов и головных уборов, выступление ансамблей песни и танца РТ и Карелии, этномаркет, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов.

Начало — в 12.00, вход свободный.

6+

В программе фестиваля — показ национальных костюмов и головных уборов. Фото Максима Платонова

Джаз-оркестр на Баумана

27 августа на улице Баумана Филармонический джаз-оркестр РТ исполнит популярные джазовые композиции. Выступление пройдет у часов в конце улицы.

Начало — в 12.00, вход свободный.

6+

Концерт фонда Sforzando на набережной озера Кабан

27 августа на набережной озера Кабан пройдет шоу музыкантов фонда Sforzando. Пианисты исполнят композиции на 10 акустических фортепиано.

Начало — в 14.30, вход свободный.

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Пианисты фонда Sforzando исполнят композиции на 10 акустических фортепиано. Фото kzngo.ru

Фестиваль татарского фольклора

С 28 по 30 августа в Казани пройдет Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен». Мероприятие стартует 28 августа в парке «Крылья Советов». 29 августа в КДК им. Ленина пройдет конкурсная программа.

Завершится праздник фольклора гала-концертом участников и флешмобом, которые пройдут на территории кремля и ТГАТ им. Г.Камала. Ожидается, что всероссийский этап фестиваля соберет 450 участников из 17 регионов России.

На шоу каскадеров привезут автомобили-трансформеры

С 29 августа по 1 сентября на стадионе «Тулпар» пройдет шоу каскадеров. В программе: выступление на танках, трансформеры, бигфуты, пиротехнические эффекты, прыжки через трамплин. Гости увидят единственные в России автомобили-трансформеры «ВАЗблби» и «Оптимус Прайм», способные не только ездить и превращаться в роботов, но и стрелять, сообщают организаторы.

Начало — в 18.00, стоимость билетов — от 1 тыс. рублей.

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В программе — выступление на танках, трансформеры, бигфуты, пиротехнические эффекты, прыжки через трамплин. Фото kzngo.ru

На Дне города выступят «Бурановские бабушки», «Аигел» и Нурминский

30 августа Казань отметит День города. К этой дате подготовлена масштабная праздничная программа, которая охватит все районы города.

Хедлайнерами вечернего праздничного концерта станут Feduk, Лэйна, группы Pompeya и «Рондо». На площадках выступят группа «Аигел», рэпер Альберт Нурминский и «Бурановские бабушки». Вечерняя концертная программа стартует в 17.00 у Центра семьи «Казан».

Празднование завершится салютом над акваторией Казанки. Лучший обзор на него откроется с берега у кремля и Центра семьи «Казан».

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Tat cult fest в кремле

30 августа на территории Казанского кремля пройдет второй фестиваль современной татарской культуры Tat cult fest. В этот день здесь выступят 150 артистов со всего мира, пройдут кинопоказы и театральные постановки казанских режиссеров, будут работать дизайн-маркет, литературные, детские и киноплощадки, фуд-корт. Хедлайнером фестиваля будет дуэт «Аигел».

Начало — в 12.00, вход свободный.

12+

Солисты Мариинского театра у Дворца земледельцев

Перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Фото Романа Хасаева

30 августа на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». Классические композиции исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра Владислав Сулимский и Екатерина Семенчук.

Начало — в 20.00, вход свободный.

12+

Автомотошоу на площади Тысячелетия

30 августа на площади Тысячелетия пройдет автомотошоу Kazan city racing. Программу откроет проезд колонны из 50 мотоциклистов клуба Harley-Davidson — здесь финиширует мотопробег «От Московского Кремля — к Казанскому кремлю навстречу 100-летию ТАССР». Традиционным участником шоу станет команда «КАМАЗ-мастер» со специальной программой.

Начало — в 12.00, вход свободный.

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Традиционным участником шоу станет команда «КАМАЗ-мастер». Фото Максима Платонова