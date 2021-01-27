Фатихов Ильдар Разинович

Общая информация

Родился 25 сентября 1979 года в г. Нижнекамск.

Образование

2003 г. — окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета.

2010 г. — окончил Казанский (Приволжский) Федеральный университет по специальности «финансы и кредит».

2008 г. — прошел профессиональную переподготовку в Казанском государственном университете им. В.И.Ульянова-Ленина «подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ».

2009 г. — прошел профессиональную переподготовку в Казанской государственной медицинской академии «организация здравоохранения и общественное здоровье».

2014 г. — прошел повышение квалификации в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы.

2015 г. — прошел повышение квалификации в Казанском (Приволжском) федеральном университете «эффективное управление: от стратегии к действию».

2016,2017 гг. — прошел повышение квалификации в АНО «Институт повышения квалификации «Прогресс».

2016,2017,2019 гг. — прошел повышение квалификации в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

2017 г.— прошел повышение квалификации в Институте специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России».

2018 г. — прошел повышение квалификации в АНО ВО «Университет Иннополис».

2019 г. — прошел повышение квалификации в ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия».

Владеет английским и турецким языками.

Трудовая деятельность

2000-2001 гг. — медбрат МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Казани.

2001-2002 гг. — медбрат хирургического отделения «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ.

2003-2004 гг. — врач-интерн по специальности «хирургия» на кафедре хирургических болезней №1 Казанского государственного медицинского университета.

2004-2007 гг. — врач-хирург отделения абдоминальной хирургии «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ.

2007-2008 гг. — заместитель главного врача по медицинской части МУЗ «Городская клиническая больница №5» г. Казани.

2008-2011 гг. — главный врач МУЗ «Городская клиническая больница №5» г. Казани.

2011-2013 гг. — главный врач ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани.

С сентября 2013 г. — заместитель министра здравоохранения РТ.

Награды и звания

Отличник здравоохранения (2018 г.).

Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан (2020 г.).

Награжден почетной грамотой министерства здравоохранения РФ (2013 г.), медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), благодарностью президента РТ (2018 г.).

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