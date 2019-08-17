Новости спорта

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Би-бой хочет Break&Travel: как в Казани проходит отбор на чемпионаты по брейкингу

13:17, 17.08.2019
Би-бой хочет Break&Travel: как в Казани проходит отбор на чемпионаты по брейкингу

Сегодня в Казани на фабрике Алафузова проходит фестиваль Break&Travel, на котом проводится отбор на мировые чемпионаты по брейкингу.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости спорта

13:52 МСК Все новости
Новости раздела