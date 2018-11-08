ООО Санаторий-профилакторий КМПО
Общая информация
Санаторий-профилакторий КМПО работает с широким спектром заболеваний. Это патологии нервной, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов. Можно восстановить здоровье после ортопедических операций, операций на сердце и магистральных сосудах, травматологических дефектах и пороках развития позвоночника, пластике суставов, после эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей. В санатории могут оказать помощь людям, перенесшим острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, с нестабильной стенокардией, пациентам с сахарным диабетом, беременным женщинам группы риска.
Директор — Хусаинова Резеда Юсуповна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, Татарстан респ, г. Казань, ул. Максимова, д. 34А
- Телефон: (843) 571-43-90,
- Сайт: www.sanatorium-kmpo.org
Дата последнего обновления: 08.11.2018