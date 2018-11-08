ООО Санаторий-профилакторий КМПО

Общая информация

Санаторий-профилакторий КМПО работает с широким спектром заболеваний. Это патологии нервной, сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов. Можно восстановить здоровье после ортопедических операций, операций на сердце и магистральных сосудах, травматологических дефектах и пороках развития позвоночника, пластике суставов, после эндопротезирования и реэндопротезирования, реплантации конечностей. В санатории могут оказать помощь людям, перенесшим острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, с нестабильной стенокардией, пациентам с сахарным диабетом, беременным женщинам группы риска.

Директор — Хусаинова Резеда Юсуповна

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