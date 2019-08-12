«Нефтехимик» в межсезонье не радует, но не все так безнадежно

Итоги Кубка президента Казахстана для нижнекамцев

«Нефтехимик» хорошими новостями своих болельщиков радовать не спешит — предсезонка пока без побед, состав легионерами так и не укомплектован. Вот и в Нур-Султане на Кубке президента Казахстана «волки» сыграли невесело, потерпев четыре поражения во всех четырех матчах. Но к концу турнира раскочегарились, дав понять, что паниковать еще рано. «Реальное время» разбирается в основных проблемах нижнекамской команды, отмечая и позитивные моменты в игре «волков».

15 пропущенных шайб за три игры: защита настораживает

Четыре поражения в четырех играх — таков итог выступления «Нефтехимика» на крупном предсезонном турнире в Казахстане. На первый взгляд все выглядит как полная катастрофа, да и на второй — тоже. Если учитывать матчи с «Салаватом» и «Йокеритом», сыгранные до казахстанского турнира, то у нижнекамцев уже шесть проигрышей кряду.

Более того, в первых трех играх в Нур-Султане команда Вячеслава Буцаева отхватила аж 15 шайб — по пять в каждой игре. Да, слабо показали себя оба новых вратаря — и Константин Барулин, и Александр Шарыченков. Но перекладывать всю вину за эти игры на голкиперов не стоит. Очевидно, что нижнекамцам необходимо серьезно задуматься об укреплении обороны молодыми ребятами либо легионерами, благо легионерские «слоты» у нижнекамцев свободны.

Ветеран отечественного хоккея Виталий Атюшов, подписанный на пробный контракт, на этом турнире показал, что контракт полноценный он пока не заслужил. Атюшов и еще один ветеран-«пробник» форвард Казионов входят в сезон очень медленно и явно проигрывают соперникам в скорости. Можно допустить, что быстро набрать необходимую форму хоккеистам не позволяет возраст, а в официальном сезоне мы увидим совсем других Атюшова и Казионова. Но предлагать им контракт сейчас — большой риск.

Очевидно, что серьезно рискуют в Нижнекамске и со Степаном Захарчуком, который за годы скитаний после ухода из «Ак Барса» так и не взялся за ум — он по-прежнему много фолит, играет предельно грубо и помногу удаляется. Если тренеры так и не смогут поставить ему голову на место, то следующая серьезная травма у соперника и длительная дисквалификация Степана — дело времени.

Нижнекамцам необходимо серьезно задуматься об укреплении обороны молодыми ребятами либо легионерами — благо легионерские «слоты» у нижнекамцев свободны. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Ослабленная уходом Огурцова и Полашика оборона пока так и не получила равноценную замену. Да, есть определенные надежды на Максима Игнатовича и Зията Пайгина. И последняя игра турнира дала основания полагать, что они придутся ко двору и смогут стать лидерами обороны наряду с Сергеевым.

Мало забивают и новоприбывшие игроки атаки. Ожидаемой остроты впереди не видно ни от Черникова, ни от легионеров Мэтта Уайта и Зака Митчелла. О Казионове мы уже сказали. Очевидно, что «волкам» сегодня нужны снайперы, которые могут решить момент в одиночку. Большинство у нижнекамцев сегодня тоже не работает — в играх с «Салаватом» или «Ак Барсом» возможностей реализовать лишнего было предостаточно.

Да, в хоккее многое решает команда, но без определенного уровня индивидуального мастерства игроков никакая слаженность действий или пресловутый командный дух не помогут. У «Нефтехимика» же общий уровень команды сегодня невысок. Тяжеловесов и игроков для черновой работы в ней сегодня предостаточно, а вот хоккеистов с техникой, сопоставимых по уровню хотя бы с прошлогодними финскими лидерами, не хватает. При этом у нижнекамцев наблюдается определенный разрыв по возрастам: много молодежи и «старичков», но мало крепких игроков «в самом соку».

— Я думаю, что молодежь — это лет 16, 17, 18, — размышлял на эту тему форвард «волков» Павел Порядин после игры с «Ак Барсом» в интервью клубной пресс-службе. — У меня уже пятый сезон в лиге, поэтому надо брать на себя ответственность, где-то роль лидера. Я думаю, наоборот, хорошо, когда есть ребята постарше, которые могут подсказать что-то, ведь они уже были молодыми и имеют больший опыт. И нам, имея рядом таких опытных партнеров, нужно стараться выходить на взрослые, лидирующие роли.

«Я думаю, что молодежь — это лет 16, 17, 18, — размышлял форвард «волков» Павел Порядин после игры с «Ак Барсом». Фото hcnh.ru

О ложке меда в бочке дегтя

Если же рассматривать игру нижнекамцев более отстраненно и взвешенно, то в ней можно найти несколько позитивных моментов. И первый из них — положительная динамика.

Во-первых, к концу турнира мы наконец-то увидели в исполнении «волков» слаженный и внятный хоккей — стало ясно, во что рассчитывает играть Буцаев, исходя из возможностей команды. Нижнекамцы наконец подтянули игру в меньшинстве. Уфимцам удалось затолкать свою шайбу лишь при игре «5 на 3», в остальных же случаях численного неравенства команда Буцаева стала играть заметно собраннее в собственной зоне, грамотно подстраховывала вратаря и не пускала соперника на пятачок.

Да и статистика в игре с «Салаватом» заметно улучшилась. По броскам в створ ворот «волки» превзошли уфимцев почти в два раза — 49 против 24 (74—55 по броскам в целом), выиграли больше вбрасываний — 33—26, больше блокировали броски соперника — 21-16.

— Конечно, нагрузки идут. Поэтому где-то просто тяжеловато, но, опять-таки, через это тоже надо играть, — рассказал Порядин. — Сейчас проходят учебно-тренировочные сборы, где-то там было чуть легче, а где-то — чуть тяжелее. У кого-то из ребят наоборот. Я думаю, это нормально. Дадут нам еще отдохнуть, и в сезон придем в полной боевой готовности.

Пайгин в заключительной игре с «Салаватом» обнадеживал — неплохо отрабатывал в обороне и подключался в атаку. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Кроме того, среди пока не слишком раскрывшихся новичков мы увидели и неплохое усиление. Пайгин в заключительной игре с «Салаватом» обнадеживал — неплохо отрабатывал в обороне и подключался в атаку. Будь у него больше возможностей щелкать, вполне мог и отличиться.

Очевидно, что «Нефтехимик» только строится, и начало каждого матча демонстрировало очертания той игры, которую готовит тренерский штаб. Ведь сюжет практически всех проведенных в Нур-Султане встреч был примерно один: «Нефтехимик» бойко начинает, забрасывает быстрый гол (с «Ак Барсом» и «Салаватом»), а то и два (с «Барысом»), но вскоре проседает, и соперник начинает душить «волков».

Именно умения провести весь матч на одном уровне и не хватает нижнекамцам, на чем акцентировал внимание и сам Буцаев по окончании турнира:

— Опять не хватает стабильности, концентрации на все 60 минут. Местами мы играли так, как объясняли ребятам, но, наверное, эмоции и жажда победы иногда перехлестывали. И на почве этого допускались ошибки, за которые любой соперник бы наказал. Энергичная игра получилась, могли как забить, так и пропустить. Тем не менее понравилось, как сегодня действовала команда, как настроилась на эту встречу, были заметны эмоции — это плюс. Еще раз отмечу, мы получили хороший урок, приехав на этот турнир, сыграли с сильными командами, выявили наши слабые места, поняли, над чем нам предстоит работать засучив рукава, — приводит слова Буцаева клубная пресс-служба.



Именно умения провести весь матч на одном уровне и не хватает нижнекамцам, на чем акцентировал внимание Буцаев по окончании турнира. Фото hcnh.ru

Что по противостоянию с Казанью?

Если отталкиваться от первого в сезоне «татарстанского дерби», которое прошло на казахстанском турнире, то для нижнекамцев все выглядело весьма плачевно. Обычно «Нефтехимик» оказывал серьезное сопротивление «Ак Барсу» на традиционных играх перед началом сезона и нередко выигрывал. На этот же раз «волки» получили дежурные пять шайб в свои ворота. А за весь второй период они провели в атаке всего 2 минуты 17 секунд, нанеся 4 броска по воротам.

Впрочем, делать далекоидущие выводы по этой игре, пожалуй, не стоит — нижнекамцы серьезно выдохлись после упорной встречи с хозяевами турнира (5:3), и играть всего через 17 часов после матча с «Барысом» против набирающей обороты Казани было крайне сложно.

— В первом периоде мы играли так, как нам бы хотелось, — говорил после игры с «Ак Барсом» Буцаев. — Во втором соперник начал играть в стиле рабоче-крестьянском, плотно так, жестко. Мы вышли немножко в другой хоккей поиграть — если можно так сказать, гламурный. Получили очень много проблем и, как следствие, проиграли период. В третьем после некоторых разговоров сумели достучаться до ребят, что это серьезный соперник, что нужно играть так, как договаривались. И мы смогли снова, по крайней мере, увидеть ту игру, которую хотели бы видеть.

В этой игре Буцаев дал передохнуть своим немногочисленным легионерам. Остался вне заявки и Дамир Шарипзянов. Зато в ней появились четверо молодых хоккеистов. Но главная проблема все та же — отсутствие стабильности. «Волки» бойко начинают, но вскоре «садятся».

— Начали неплохо, но во втором периоде подсели или подумали, что игра будет даваться легко, но на деле оказалось совсем не так. И в том, что это третий матч за три дня, страшного ничего нет. Составы постоянно меняются, причина поражений не в этом, — комментировал защитник «Нефтехимика Виталий Атюшов итоги матча с «Ак Барсом». — Сами виноваты, перестали бороться, выполнять игровое задание. В третьем периоде в большинстве старались что-нибудь сделать. Пока не получается, но время есть, будем работать, — сказал Атюшов.

У нижнекамцев еще будет возможность показать другой хоккей уже в субботу, когда они примут «Ак Барс» на своем льду.

Обычно «Нефтехимик» оказывал серьезное сопротивление «Ак Барсу» на традиционных играх перед началом сезона и нередко выигрывал. На этот же раз «волки» получили пять шайб в свои ворота. Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

А что у «Ак Барса»?

О том, как в Казахстане стартовал казанский коллектив, мы уже писали. С окончанием турнира оптимизма у казанских болельщиков должно прибавиться. Да, кубок не выиграли, закончили поражением. Но в отличие от стартового провала игра команды Дмитрия Квартальнова тоже постепенно обретает понятный рисунок. Нашел своих партнеров Джастин Азеведо, которому, как оказалось, пока лучше подходят Ткачев и Галиев, нежели соотечественники Фрэттин и Кормье. Владимир Ткачев же, похоже, наконец вновь находит свою игру после годичного кризиса — без заброшенных шайб он не уходил в трех играх подряд.

Немного освоился и привык к уровню КХЛ Адам Рейдеборн, прилично отстоявший в «зеленом дерби».

Однако проявилась и главная проблема на сегодняшний день — «Ак Барс» собирает очень много штрафного времени, в среднем около 19 минут за матч. Чаще всего по дисциплине подопечные Квартальнова проседают во втором отрезке игры, когда они практически не вылезают из штрафбокса. Судя по всему, над этим тренерскому штабу придется работать еще не один месяц — очевидно, что ничем хорошим в регулярном сезоне такая статистика не обернется.