Барсукова Светлана Геннадьевна
Общая информация
Родилась 5 февраля 1975 года в Казани.
Образование:
1997 год — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»
Трудовая деятельность:
Юрисконсульт в правовом центре «Реформа», главный специалист Комитета Республики Татарстан по банкротству.
В начале 2000-х годов — начальник отдела собственности «Татэнерго».
До перехода в холдинг «Агросила» работала гендиректором ЗАО «МЭКТ».
С 2013 г. — генеральный директор холдинга «Агросила».
Кандидат юридических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 55
- Телефон: +7(843) 267-66-00
- Email: office@agrosila-holding.ru
- Сайт: www.agrosila-holding.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018