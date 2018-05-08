Список персон

Барсукова Светлана Геннадьевна

Промышленность, Агробизнес
Барсукова Светлана Геннадьевна

Общая информация

Родилась 5 февраля 1975 года в Казани.

Образование:

1997 год — Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция»

Трудовая деятельность:

Юрисконсульт в правовом центре «Реформа», главный специалист Комитета Республики Татарстан по банкротству.

В начале 2000-х годов — начальник отдела собственности «Татэнерго».

До перехода в холдинг «Агросила» работала гендиректором ЗАО «МЭКТ».

С 2013 г. — генеральный директор холдинга «Агросила».

Кандидат юридических наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 55
  • Телефон: +7(843) 267-66-00
  • Email: office@agrosila-holding.ru
  • Сайт: www.agrosila-holding.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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