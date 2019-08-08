Плакал «Чебурашка»: заберут ли у Геннадия Емельянова 150 миллионов за сорванную реновацию парков?

Елабужские чиновники не смогли освоить гранты на благоустройство общественных пространств

Фото: Юлия Балобанова

Минстрой России может потребовать от Елабуги вернуть в федеральный бюджет 50 миллионов рублей, которые город выиграл в прошлом году на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Срок реализации проекта — декабрь 2019 года, но уже август, а работы по реновации площади Ленина, на которую были выделены деньги, так и не начались. «Зависли» и 100 млн рублей, выделенные из бюджета республики на благоустройство парка «Чебурашка». О том, что не так с елабужскими парками и скверами, с какими сложностями столкнулись городские власти при реализации проектов их реконструкции и что в планах чиновников не нравится елабужанам, — в материале «Реального времени».

Деньги есть — стройки нет



2018 год оказался суперурожайным для малых городов Татарстана: победу в организованном Минстроем РФ Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях одержали 14 городов республики. Елабуга набрала высшие баллы сразу по двум номинациям — за проекты реновации площади Ленина и парка «Чебурашка», но по условиям конкурса не могла получить деньги на оба. И тут выручил президент Татарстана — Рустаму Минниханову так понравился проект, что он нашел средства на него в республиканском бюджете. Да еще и сделал широкий жест — от «своих» Елабуга получила на «Чебурашку» вдвое больше, чем от Минстроя России на площадь Ленина.

Однако, как сообщили «Реальному времени» в республиканском отделении ОНФ, комиссия Общественного народного фронта России, прибывшая в Татарстан 1 июля, обнаружила, что в пяти городах из 14 победивших в конкурсе работы по благоустройству общественных пространств даже не начинались. Елабуга оказалась в их числе.

— Если, к примеру, в Бавлах и Чистополе работы по грантам 2018 года хотя бы начались, то у нас дело не продвинулось дальше эскизных проектов, — рассказала «Реальному времени» местная активистка ОНФ Юлия Балобанова. — Разумеется, есть и объективные причины: площадь Ленина — объект, который находится в исторической части города, где много памятников истории и культуры, и каждый штрих надо согласовывать не на городском или республиканском, а на федеральном уровне. Естественно, дело застопорилось задолго до того, как вышли на конкурс, но авторы, видимо, не подумали, что столкнутся с такой проблемой. Что же касается «Чебурашки», то тут препятствий нет — парк находится в новой части Елабуги, поэтому бездействие городских властей непонятно.

Площадь Ленина — пустынное место с остатками советской парковой планировки, неухоженным «лысым» газоном и следами безуспешных попыток его «осовременить». Фото Юлии Балобановой

Тем не менее оба объекта реновации сейчас представляют собой одинаково печальное зрелище.

Площадь Ленина — пустынное место с остатками советской парковой планировки, неухоженным «лысым» газоном и следами безуспешных попыток его «осовременить» — памятником самовару, беседкой и загадочного назначения металлической галереей вдоль улицы Гассара.

А в парке «Чебурашка» недавно разгромили остатки прежней «цивилизации», и сейчас он представляет собой свалку строительного мусора. «Он был полностью разрушен экскаваторами, строительный мусор остался лежать в открытом доступе, — сообщается на официальном сайте ОНФ. — Нет ни строительных ограждений, ни плана будущего благоустройства, ни контактов с ответственными лицами. Дети по привычке приходят к парку, что создает риск получения травм… Демонтаж [старых элементов зоны отдыха] в парке начался в конце июня 2019 г., тогда же вырубили часть деревьев».

Посмотрите направо, посмотрите налево

Концепции развития обеих зон отдыха вывешены на сайте park.tatar. Автор обоих эскизных проектов — санкт-петербургское ООО «Оркестра дизайн». Проект парка «Чебурашка» согласован главой Елабужского муниципального района Геннадием Емельяновым. Проект площади согласование пока не прошел.

Реновация парка «Чебурашка», как следует из эскизного проекта, имеет целью «соединить Новый город с рекой». Авторы концепции рассматривают его как «в прошлом семейный парк», который следует сделать «местом веселья, общения и культурного досуга», чтобы «продвигать экологичный и здоровый образ жизни» и «стимулировать экономическую динамику, возможность для развития малых бизнесов». Для этого в парке собираются разместить скамейки, установить освещение и построить павильоны велопроката и туалет. Кроме того, там должны появиться био-экологическая станция с небольшим ботаническим садом, детская площадка, галерея с качелями, беседка с сиденьями, игровые башни, батуты, горка для скалолазания и ряд других аттракционов. Материалы дорожек, согласно проекту, — резиновое покрытие, мульча (щепа), песок, гравийная крошка, деревянные настилы, бетонные плиты.

Реновация парка «Чебурашка», как следует из эскизного проекта, имеет целью «соединить Новый город с рекой». Источник park.tatar

Как указано в проекте реконструкции площади Ленина, его целью является «восстановление первоначальной функции главного социального центра города, создание рекреационного парка как места отдыха для всех и укрепление чувства гордости за город». Предусмотрено расширение территории площади за счет «реорганизации и оптимизации парковки и автомобильной циркуляции». По периметру площади планируется создать прогулочные аллеи, в северной ее части посадить парк, на главной аллее, ведущей к остановке общественного транспорта, — разместить «знаковый объект — скамью «1000 историй» и «дождевой сад для сбора дождевой воды и демонстрации современного способа решения экологических проблем территории». Присылать свои истории для скамьи горожан в январе этого года попросили на официальной страничке в соцсети «Новые площадь Ленина и парк Чебурашка».

Главную часть площади Ленина по проекту отвели под проведение городских мероприятий и ярмарок, там планируется поставить павильон с навесом (место для него архитекторы обозначили почему-то не в соответствии со сторонами света, по которым принято ориентировать планы, а относительно смотрящего на объекты на площади — «в правой части площади»). В павильоне планируют разместить «кофейный и сувенирный киоски, пункт книгообмена, общественный туалет и техническое помещение».

Для расположенного на площади Ленина театра «Кама» предусмотрели строительство открытой летней сцены, а рядом с ней — объект «Арт-платформа», который, как полагают авторы, «привлечет внимание посетителей и побудит прийти в театр». С другой стороны площади, напротив школы №2, петербуржцы предложили «интегрировать в ландшафт» игровую площадку из многоуровневых деревянных платформ и «дождевой сад для сбора дождевой воды и демонстрации современного способа решения экологических проблем территории».

По периметру площади планируется создать прогулочные аллеи, в северной ее части посадить парк. Источник park.tatar

Дорожки разочарований

У активистов ОНФ есть претензии не только по поводу срыва сроков строительства объектов, но и к содержанию и качеству проектов. Юлия Балобанова, которая провела мини-опрос горожан по этому поводу, пришла к выводу, что замыслы разработчиков из ООО «Оркестра дизайн» попросту непрактичны.

— Я показывала многим людям эти проекты, и большинству они не понравились, — сообщила она «Реальному времени». — В них повторяются ошибки, допущенные при создании «Гуляй-парка». Этому парку всего год, а он уже в плачевном состоянии, постройки там начали разрушаться. И он был изначально не приспособлен под прогулки с детьми! Ведь в таком случае главное — наличие туалета, навесов, чтобы укрыться от солнца и дождя, и пунктов общественного питания. Проверка ОНФ этой зимой засвидетельствовала: туалет там не работал, дорожка к нему была занесена снегом, об остальном вообще говорить не приходится…

«Проектировщикам следует учитывать, помимо эстетической, функциональную сторону вопроса благоустройства, применять адаптированные для нашего климата материалы, а мы делаем деревянные дорожки, которые гниют под снегом, которые нельзя убирать спецтехникой, — возмущался после этой проверки член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев. — В Елабуге гарантийный срок на такие дорожки составляет всего год, поэтому никто не отвечает финансово за состояние недолговечных конструкций. Необходимо увеличить гарантийный срок на конструкции в парках. Надо учитывать, что все это создается за бюджетные деньги, и подрядчикам стоит выбирать износостойкие материалы».

На недавнем круглом столе, проведенном после того, как сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева и федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов в ходе всероссийской проверки реализации проектов, победивших в конкурсе Минстроя, посетили семь татарстанских городов-победителей, было подчеркнуто, что «цель проверки — не только проконтролировать рациональность трат 920 млн руб. федеральных средств, выделенных победителям Татарстана, но и исключить любые риски, способные привести к разочарованию граждан».

На недавнем круглом столе, проведенном после того, как Елена Цунаева и Павел Жбанов посетили семь татарстанских городов-победителей, было подчеркнуто, что «цель проверки — не только проконтролировать рациональность трат, но и исключить любые риски, способные привести к разочарованию граждан». Фото inkazan.ru

Разочарования уже есть — к примеру, в соседнем с Елабугой Чистополе на центральном бульваре города в 2018 году для малых архитектурных форм использовали особую сталь, которая снову выглядит ржавой, а горожане в силу традиционной ментальности не оценили новомодный концепт и возмутились тем, что бюджетные деньги потратили на убогие поделки из «низкокачественного» материала. А елабужане, по словам Юлии Балобановой, очень переживают, что задуманные в «Чебурашке» обширные посадки деревьев без надлежащего ухода засохнут, как это уже случилось с орешниками в «Гуляй-парке», а стеклянный ботанический павильон изуродуют хулиганы:

— Надо учитывать, что у нас молодежь еще недостаточно воспитана, и, если в парке не установить камеры наблюдения, стекла там перебьют. Мне в исполкоме сказали, что камер не будет, а если бояться хулиганов, лучше вообще ничего не делать. Но это же неправильно! Правильно — обеспечить разумный компромисс, который позволит гарантированно сохранить все, на что будут потрачены деньги, а параллельно воспитать людей.

«Шанс не упустим»

Но самое главное — на дворе август, а в Елабужских парках так и не начались работы, которые должны закончиться к декабрю. В ОНФ резонно полагают, что осенью под открытым небом строить павильоны еще можно, а прокладывать дорожки просто бессмысленно — какого ждать качества, если дорожное покрытие будут укладывать в грязь и снег?

Вопрос, не придется ли Елабуге с извинениями возвращать 150 миллионов рублей в российский и татарстанский бюджеты, корреспондент «Реального времени» задала руководителю пресс-службы Елабужского муниципального района Рустему Шайфутдинову.

«То, чем сейчас возмущаются горожане, — не работа строителей, а результат сноса», — заверил «Реальное время» Рустем Шайфутдинов. Фото Юлии Балобановой

— Мы этот шанс не упустим, — заверил он в ответ. — Но надо понимать, что мы столкнулись с объективными сложностями! Вопрос о реконструкции площади Ленина решается не на городском или районном уровне и даже не на республиканском — там речь идет об историко-культурных памятниках федерального значения. И он будет решен, пусть и не так скоро, как хотелось бы.

Что же касается парка «Чебурашка», то тут загвоздка, как выяснилось, состояла в том, что Елабужский райисполком никак не мог из него выгнать недобросовестного арендатора — ООО «Арарат», принадлежащее 61-летнему уроженцу Грузии Аршалуйсу Антоняну. «Ашот Гургенович», как отмечают в пресс-службе района, взял парк в долгосрочную аренду, но арендную плату не платил и съезжать со своими кафе и аттракционами из парка отказывался. Лишь недавно суды завершились и земельный участок площадью 3,34 га был освобожден от самовольных построек предприимчивого арендатора.

— То, чем сейчас возмущаются горожане, — не работа строителей, а результат сноса, — заверил «Реальное время» Рустем Шайфутдинов. — Работы по благоустройству парка скоро начнутся — вот тогда там появятся и ограждение, и информационные щиты.

Подтверждение информации исполкома о захвате «Чебурашки» грузинским арендатором имеется на сайте Арбитражного суда РТ, где ООО «Арарат» фигурирует в качестве ответчика по нескольким искам, в том числе поданным исполкомом в связи с незаконным обогащением компании в результате деятельности на муниципальных землях. Вот только взыскать с фирмы хоть какие-то деньги будет затруднительно: по данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Арарат» с августа 2017 года находится в стадии ликвидации в связи с банкротством. Обанкротились и одноименные компании г-на Антоняна в Набережных Челнах и Мамадыше. А сам он — фигурант ряда административных дел, возбужденных за нарушения в области торговли и предпринимательской деятельности. В частности — за нарушения правил торговли спиртными напитками.

Генподрядчиком на объекте «площадь Ленина», согласно информационной справке исполкома, определено казанское ООО «Реставратор», работы должны были начаться 5 августа. Фото Юлии Балобановой

А кто подрядчик?

В ведомстве Наталии Фишман-Бекмамбетовой также не сомневаются в том, что деньги, выделенные на обновление парка «Чебурашка» и площади Ленина, возвращать в бюджет не придется.

— 2 августа заключен госконтракт с ООО «Стройинвест» на выполнение работ в парке «Чебурашка», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе парков и скверов Республики Татарстан. — Работы на объекте начаты. Что касается площади имени Ленина — на данный момент документация на этот объект проходит итоговое согласование. После проведения тендера и заключения госконтракта с подрядчиком там также начнутся работы. Оба эти общественные пространства запланированы к открытию в этом году.

А вот исполком недавно предоставил ОНФ иные сведения о подрядчиках — сообщил, что генподрядчиком на объекте «Парк «Чебурашка» выступает казанское ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация», а субподрядчиком, договор с которым планируется подписать в ближайшее время, — казанское ООО «Абсолют», которое «приступит к проведению строительно-монтажных работ и разместит паспорт объекта строительства в соответствии с проектом организации строительства, где будет указана информация об объекте, сроках строительства и контактные данные ответственных исполнителей». Генподрядчиком на объекте «Площадь Ленина», согласно информационной справке исполкома, определено казанское ООО «Реставратор», работы должны были начаться 5 августа.

