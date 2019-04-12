Жители Елабуги обсудили, каким должен стать местный парк «Чебурашка»

В Елабуге прошло обсуждение дополненной концепции парка «Чебурашка», которую презентовали питерские архитекторы, сообщает ИА «Татар-информ».

По задумке архитекторов парк станет местом отдыха для людей разных возрастов. На его территории планируется создать семь зон. Для них уже есть рабочие названия — «Встречать друзей», «Найди себя», «Ботаническая лаборатория».

В прошлом году парк «Чебурашка» боролся за победу в конкурсе Минстроя России, но не выиграл. Власти республики пообещали помочь за достойное представление Елабуги на всероссийском конкурсе, выделив 96,5 млн рублей.

Напомним, порядка 18 тысяч татарстанцев, по данным республиканского Минсвязи, приняли участие в «народном голосовании» на сайте «Госуслуги РТ» за парки и скверы, которые необходимо благоустроить в 2020 году в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Опрос продолжается, голосование завершится 15 апреля.



