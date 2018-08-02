Казань может получить музей адмиралтейства за полмиллиарда

«Реальное время» публикует эскизы комплекса, который должен появиться на берегу старого русла Казанки

На берегу старого русла Казанки запланирован четырехэтажный музей «Адмиралтейская верфь». Проект уже готов, дело за малым — нужно решить вопрос финансирования, стоимость строительства оценивают в 461 млн рублей. Здание со шпилем отсылает к Санкт-Петербургскому Адмиралтейству, музейный комплекс в Казани запроектировали так, что во двор будет заходить русло Казанки. Эксперты по-разному оценили представленный проект. Подробности — в материале «Реального времени».

История Казанского адмиралтейства на 3 600 квадратных метрах

Адмиралтейскую слободу готовы обогатить новым музеем «Адмиралтейская верфь», проектная документация уже получила положительное заключение от Главгосэкпертизы России. Под строительство музея отвели участок на берегу старого русла Казанки в районе улиц Боевой и Клары Цеткин. Четырехэтажный комплекс запроектировали в виде буквы «П», при этом использоваться будет и подвальный этаж. Фактически здание будет состоять из двух крыльев, где и разместятся выставочные залы. В центральной части предусмотрена смотровая площадка, а также два лифта и лестница, которые свяжут все этажи здания.

— Площадь здания — 3 668 квадратных метров. Выставочные двухэтажные крылья, левое и правое, включают в себя постоянную экспозицию, в ней будет рассказываться об истории развития судостроения Казанского края, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Под строительство музея отвели участок на берегу старого русла Казанки в районе улиц Боевой и Клары Цеткин



В подвале будут туалеты, гардеробы, технические и административные помещения. Как пример было взято Санкт-Петербургское Адмиралтейство, научную концепцию казанского музея разработали специалисты Национального музея РТ.

— Стоимость строительства ориентировочно составит 461 млн рублей. Финансирование строительства музея планируется из федерального и республиканского бюджетов. Министерство культуры РТ для участия в конкурсе Федеральной адресной инвестиционной программы направило заявку на софинансирование музейного комплекса, — сообщили «Реальному времени» в Минстрое.

В ведомстве говорят, что прилегающую территорию, которая пока выглядит не лучшим образом, с появлением музея также приведут в порядок.

— Прилегающая территория предусматривает благоустройство пешеходной зоны, плавно переходящей в парковую, размещение парковки, — говорят о планах в ведомстве.

Площадь здания — 3 668 квадратных метров. Выставочные двухэтажные крылья, левое и правое, включают в себя постоянную экспозицию



Палубный настил

Техническим заказчиком музея выступает ГИСУ РТ, разработчиком проекта — «Татинвестгражданпроект». В будущем рядом с музейным комплексом планируют организовать платформу, где разместится музей «Галера «Тверь».

— Будет воссоздание исторического объекта, построенного на тверской верфи для путешествия по Волге императрицы Екатерины II в 1767 году, — уточняют в министерстве.

— Архитектурная концепция разработана компанией Speech, соответственно, с ними согласовывались планировочные решения и фасады объекта, — пояснил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев.

Как только решится вопрос с финансированием, можно будет говорить о сроках строительства. Но у экспертов уже есть вопросы.

— Впечатление средненькое, это не вполне городское здание. Нужно либо что-то современное, либо историческое. То, что есть в проекте, не очень впечатляет. Больше волнует вопрос, как собираются восстанавливать галеру, где именно она разместится, будет это реплика или муляж — такой информации не нашла. Все это важно для Кировского района, но эти вопросы не очень понятны, это отдельная тема для проектирования. Пока не сложилось конкретного представления, как это будет использоваться, — рассуждает главный архитектор проектов ASG Юлия Васильева.

Из территории перед музейным комплексом сделают пешеходную зону «под палубный настил»



В эскизных материалах можно увидеть, что через улицу Боевую планируется устроить надземный переход, видимо, авторы проекта предполагают большой наплыв посетителей именно с этой стороны. В эскизах можно увидеть, что из территории перед музейным комплексом сделают пешеходную зону «под палубный настил». Снаружи четырехэтажное здание музея планируется отделать деревом.

— Идею музея мы с КГАСУ прорабатывали еще с 2011 года по поручению президента о развитии территории. В ходе дискуссий о посадке музея было выбрано место бывшей верфи у впадения Казанки в Волгу, там, где до 1957 года были пристани. Это место удобно тем, что оно у дороги, по современной улице Большой ездят туристические автобусы, здесь показывают туристам Волгу. Очень жаль, что до сих пор не решен вопрос о воссоздании галеры «Тверь», которая могла бы украсить и существенно усилить этот музей. В концепции нашего Нацмузея учтены и галера, и другие макеты кораблей. Насколько мне известно, петербургский Военно-морской музей будет сотрудничать с нами по комплектации музея адмиралтейства, сейчас идут переговоры. Главное, конечно, это большая радость, что в год трехсотлетия Казанского адмиралтейства мы закладываем строительство музея. Путь к этому решению был долгим, — прокомментировала «Реальному времени» помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Стилизация под питерское Адмиралтейство или историческое здание?

Мнения экспертов по проекту здания категорически разошлись.

— Ну почему опять стилизация под питерское Адмиралтейство или речной вокзал провинциального городка Урюпинска?! Скучно, старо, банально. XXI век на дворе! Дипломные и курсовые проекты студентов и то интереснее. Это все от отсутствия реального конкурсного проектирования в Казани, — считает известный архитектор Айвар Саттаров.

Айвар Саттаров: «Ну почему опять стилизация под питерское Адмиралтейство или речной вокзал провинциального городка Урюпинска?!»



Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич, начинавший заниматься этой территорией, считает, что самое главное, чтобы музей так или иначе появился:

— Проект музея сделан по нашим предварительным эскизам, они взяли их за основу. Проект упростили, например, убрали надверную церковь, которую мы планировали. В целом здание соответствует Адмиралтейской слободе. В свое время мы предлагали два варианта здания — каменное и деревянное, видимо, остановились на втором. Никто точно не знает, как в XVIII веке выглядело здание, есть только примерные изображения. Часто, когда дело доходит до проектного института, то проект упрощают, у них поток, конвейер, свои сложности. Это издержки большого проектного института. Маленькие фирмы, наоборот, отдают больше времени проекту. Можно придумать что-то интересное, но нужно больше креативности, труда, осмысления. Не особо страшно, что чего-то, возможно, не хватает. Жалко, что столько времени потратили на разработку проекта. Мы планировали, что в августе 2018 года он уже будет стоять, чтобы мы могли открыть музей в день 300-летия адмиралтейства, все-таки это бывает раз в жизни, чтобы это был городской праздник. Главное — лишь бы осуществили проект. При этом за спиной музея остается 80 га парковой зоны — Адмиралтейский пруд, хотя бы закладку парка реализовать в августе. Вообще, нужно было начинать с парка, музей планировался как южный вход в зеленую зону, — отвечает Дембич.

Денис Фомахин: «Любые исторические вещи – это здорово. Они меняют облик города, городскую среду»



Член союза дизайнеров России, председатель гильдии архитекторов, дизайнеров и декораторов РТ Денис Фомахин, напротив, позитивно отреагировал на проект:

— Любые исторические вещи — это здорово. Они меняют облик города, городскую среду. Очень нравится, что в последнее время распространено строительство домов в старом стиле. К любым таким изменениям отношусь положительно, — высказался Фомахин.