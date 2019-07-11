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В Казани определены места для жертвоприношения животных на Курбан-байрам

15:30, 11.07.2019
В Казани определены места для жертвоприношения животных на Курбан-байрам
Фото: realnoevremya.ru

На Курбан-байрам подготовлены 18 мест на территории Казани для жертвоприношения животных.

Один из главных праздников для мусульман состоится 11 августа. Праздничный вагаз в мечетях Казани и Татарстана состоится в 04:00 утра, гает-намаз — в 04:30 часов, рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Забой жертвенных животных начнется после намаза и продлится в течение трех дней. Полный список отведенных мест в Казани размещен на сайте ДУМ РТ.

Напомним, ранее в Татарстане определились с правилами проведения намазов.

Общество Татарстан
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