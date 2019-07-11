В Казани определены места для жертвоприношения животных на Курбан-байрам

На Курбан-байрам подготовлены 18 мест на территории Казани для жертвоприношения животных.

Один из главных праздников для мусульман состоится 11 августа. Праздничный вагаз в мечетях Казани и Татарстана состоится в 04:00 утра, гает-намаз — в 04:30 часов, рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Забой жертвенных животных начнется после намаза и продлится в течение трех дней. Полный список отведенных мест в Казани размещен на сайте ДУМ РТ.



Напомним, ранее в Татарстане определились с правилами проведения намазов.