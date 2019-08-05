«Свита Холл» «выключит свет» во дворе погорельцев с Пушкина?

У владельцев торгового центра появились планы на парковку для арендаторов

Как стало известно «Реальному времени», владелец ТЦ «Свита Холл» — московская компания «Велес» обратилась за разрешением присоединить участок с паркингом и изменить его назначение на «торговые центры». Казанский исполком одобрил заявление, но в самом «Свита Холле», куда обратилось «Реальное время» за разъяснениями, пока не раскрывают планов по строительству еще одного ТЦ. Жители дома на Пушкина, 5, которые делят свой двор с парковкой «Свита Холла», негодуют — может получиться так, что если торговый центр сузит свою парковочную зону, автомобили арендаторов начнут занимать придомовую территорию. При этом солнечного света станет еще меньше в и без того темном дворе, который уже переполнен машинами. Три года назад это едва не погубило весь исторический дом во время пожара.

«Свита Холл» берет участок под ТЦ

В одном из последних сборников, опубликованных на сайте исполкома Казани, можно найти любопытный документ — постановление об утверждении проекта межевания территории по улице Баумана. Согласно ему, к земельному участку под торговым центром «Свита Холл» добавят еще один участок с кадастровым номером 16:50:010217:13. При этом у присоединяемой территории меняется вид разрешенного использования: с паркинга на торговые центры. Небольшую часть этой земли отведут под инженерные сети и запас. Получается, аккурат за ТЦ «Свита Холл» вырастет еще один ТЦ, либо его пристроят.

В документе исполкома сообщается, что заявителю «при строительстве следует соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми условиями использования территории» и вести деятельность в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект межевания территории на Баумана готовился на основании заявления ООО «Велес» — собственника ТЦ «Свита Холл». Компания зарегистрирована в Москве на Мичуринском проспекте. Генеральный директор — Сергей Якшин. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем «Велеса» является венгерское «Инженерно-Обслуживающее ООО по высотному и подземному строительству СТОА». В московском офисе «Велеса» за комментариями посоветовали обратиться непосредственно в приемную «Свита Холла» в Казани.

У присоединяемого участка меняется вид разрешенного назначения: если раньше он предназначался для многоуровневого паркинга, сейчас там можно будет строить торговые центры

В офисе «Свита Холла» сначала заявили, что не имеют представления об этом проекте межевания, и попросили время на ознакомление с постановлением казанского исполкома. На следующий день в администрации молла заявили, что речь не идет о пристрое к торговому центру. Будет ли это отдельное здание ТЦ — ответа также не последовало.

— Действительно, на сайте исполкома есть сведения о том, что будет присоединяться земельный участок. Пристроя никакого не планируется, — подчеркнула представитель «Свита Холла» в беседе с корреспондентом «Реального времени».

На вопрос, для чего поменяли назначение участка, коротко ответила: «Это наша хозяйственная деятельность».

Эксперты полагают, что если еще один ТЦ все же построят, его площадь будет вдвое меньше участка.

— Обычное пятно застройки. Скорее всего, будет применяться коэффициент 0,5. Если площадь участка — около 2 тысяч кв. м, то построят около тысячи кв. м, — считает генеральный директор A-Development Мурат Ахмеров. По его оценкам, помещения на первом этаже могут сдаваться за 1,5 тысячи рублей за кв. м, на этажах выше — за 800—1000 рублей за «квадрат».

Исполком Казани: «Информация о строительных намерениях отсутствует»

В пресс-службе исполкома Казани сообщили, что руководство «Свита Холла» еще не обращалось за разрешением на строительство на участке с кадастровым номером 16:50:010217:13, где сейчас находится паркинг. При этом добавили, что если у владельцев торгового центра появится желание расширить свои площади, при строительстве должны быть соблюдены действующие нормативы. В частности, обеспеченность торгового центра парковочными местами должна быть увеличена. Как вариант, «Свита Холл» мог бы заключить договор с платным многоуровневым паркингом на ул. Островского.

«Испрашиваемые земельные участки, согласно карте зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки, находятся в зоне коммерческого ядра центра города (ДКИ), где торговые объекты входят в перечень разрешенных видов использования земельных участков.

В случае реконструкции здания, предусматривающей увеличение параметров объекта более чем на 15%, застройщик обязан обеспечить реконструируемый объект нормативным количеством парковочных мест в соответствии с Решением Казанской городской думы от 21.06.2017 №6-17 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Казань». Кроме того, реконструируемое здание должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам.

На сегодня информация о строительных намерениях на запрашиваемых земельных участках в Управлении архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани отсутствует.

Дополнительно сообщаем, что земельный участок с кадастровым номером 16:50:010217:13 находится в муниципальной собственности, ранее этот участок был в аренде у ООО «Велес», — говорится в ответе мэрии.

«Эту часть мы занимаем, а все остальное — жители»

Территория, о которой идет речь, находится во дворе дома на Баумана, 82, или в общем дворе с горевшей несколько лет назад «сталинкой» на Пушкина, 5. Стоянка не предназначена для парковки посетителей «Свита Холла». Тем, кто приезжает сюда за покупками, предлагают оставить свои автомобили на большом многоуровневом паркинге на Островского. Единственный въезд в общий двор закрыт воротами. Они открываются только со специальных пультов, которые есть у жителей и арендаторов торгового центра и соседнего здания с кафе и магазинами.

— Нет, о том, что будет пристрой к «Свита Холлу», не слышал. Здесь его точно не сделают. Это территория музея (Музей социалистического быта, — прим. ред.), института (одного из зданий КНИТУ, — прим. ред.), бара, и хостела, — убежденно заявил один из арендаторов, указывая на участок двора, который находится ближе к въезду во двор. — А вон там парковка «Свита Холла», — добавил собеседник и показал рукой на территорию, находящуюся левее. Постороннему человеку сложно понять, где чья земля.

Именно этот участок по проекту межевания и будет присоединен к торговому центру. Фото Гуландам Фатхуллиной

Когда корреспондент «Реального времени» приехал на место, парковка, примыкающая к «Свита Холлу», оказалась полупустой. Именно этот участок по проекту межевания и будет присоединен к торговому центру. На территории стоит будка охраны.

— Это считается общедомовой дворовой территорией. Ее между жителями и торговым центром разделили. Просто договорились, что эту часть мы занимаем, а все остальное — они, — рассказал один из охранников.

Через какое-то время сюда приехала «Газель», из которой двое рабочих стали разгружать коробки с водой для бара «Руки верх». За полчаса во двор въехало еще несколько автомобилей: в основном поставщики либо сотрудники организаций, арендующих помещения на первых этажах домов по ул. Баумана и Университетской.

Жители соседних домов: «Конечно, это безобразие»

Жители соседней «сталинки» на Пушкина, 5, мягко говоря, не обрадовались перспективе получить в своем дворе еще один торговый центр. Один из жителей — архитектор Марсель Искандаров рассказал, что сотрудники «Свита Холла» и так оставляют автомобили не на своей парковочной зоне, а на их придомовой территории. Проблема, по мнению Искандарова, заключается в том, что у двора дома на Пушкина в нарушение нормативов не обозначены границы.

— Я думаю, если эта территория будет застроена, это количество машин, которое там стоит, будет целиком находиться на территории жилого двора. Мы, как жители, категорически против и думали, что такие вольности в градостроительстве в Казани давно отсутствуют. Тем более что двор де-факто существует в нашем пользовании, и наше ТСЖ делает все для того, чтобы привести его в более или менее цивилизованный вид. А ядром беспорядка и сейчас является «Свита Холл». Они до сих пор в нарушение всех норм не заасфальтировали территорию этой парковки, и вся эта грязь разносится по центру города, — говорит Марсель Искандаров.

Он отмечает, что руководство «Свита Холла» тяжело идет на контакт с жителями и не реагирует на их замечания и предложения. Искандаров также обращает внимание на то, что в свое время существовало несколько въездов во двор, однако все они были застроены, и во время одного из крупных пожаров это помешало заезду пожарной техники.

— Как будет осуществляться въезд через эту единственную арку, также остается вопросом. В этот двор исторически было несколько въездов. Но благодаря коммерческой жадности они все превращены в торговые помещения: один — в магазин, другой — в «Жемчуг» со стороны Баумана, третий — вход в украинский ресторан. И, по сути, из четырех входов во двор, что позволило бы разделить его для пользования, на сегодняшний день остался только один. Это вход через арку нашего жилого дома. Конечно, это безобразие, — считает Искандаров.

«Из-за автомобилей к нам не могли заехать пожарные»

Другой житель легендарного дома на Пушкина, 5 — художник Фарид Якупов также не рад новости о возможном появлении ТЦ во дворе.

— Это будет беда. Все эти машины устремятся к нам. Наоборот, я еще радовался, что нашу часть двора спасает наличие этой площадки около дома по Баумана. Я неоднократно видел, что люди открывают с помощью пультов, а потом расходятся по своим офисам, — поделился Фарид Якупов.

Художник живет в знаменитой «сталинке» с 1953 года и хорошо знаком с ее историей. Ситуацию с парковкой Фарид Якупов называет «трагедией», поскольку двор бывает заставлен автомобилями, даже несмотря на то, что пульты от ворот должны быть только у жителей. Он рассказывает, что не так давно жертвой автомобилиста стала его супруга: машина сбила ее прямо во дворе, женщина сломала руку. По словам Якупова, более половины автомобилей, припаркованных вдоль дома на Пушкина, не принадлежат его жильцам, поскольку большинство из них — пожилые люди, не пользующиеся машинами.

— Когда у нас был пожар, пожарные машины не могли заехать, потому что была какая-то вакханалия с автомобилями. Весь двор был забит, сельдью в бочке стояли автомобили. Когда приехали пожарные, машины были вынуждены убирать эвакуаторами, чтобы мог проехать транспорт огнеборцев. Теперь у нас поставили ворота, которые открываются с пульта. Но все равно проблема остается, — рассказывает Фарид Якупов.

В феврале 2016 года в доме на Пушкина, 5 был крупный пожар. Погорельцы тогда рассказывали, что в их дворе свои машины бросали все, кто приезжал по делам в центр города и не хотел тратиться на платную парковку. Когда дом загорелся, пожарные попросту не смогли прорваться к полыхающему дому из-за припаркованных автомобилей. Тогда обслуживанием дома занималась «УК Вахитовского района». Но жители решили взять ситуацию в свои руки и создали ТСЖ. После этого и появились ворота на въезде во двор, машин стало меньше, а случайные компании, собирающиеся во дворе дома, исчезли.

Погорельцы тогда рассказывали, что в их дворе свои машины бросали все, кто приезжал по делам в центр города и не хотел тратиться на платную парковку. Фото Максима Платонова