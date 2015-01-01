Пожар на Пушкина, 5

Вечером 10 февраля в жилом шестиэтажном доме в самом центре Казани - по ул.Пушкина, 5 загорелась квартира. По пустотам деревянных перекрытий огонь перекинулся на кровлю здания. Суммарная площадь пожара составила 600 кв.метров. В результате пожара пострадало 17 квартир, из них одна непригодна для проживания, четыре пострадали частично, 12 квартир требуют капремонта. По факту возгорания в доме №5 по ул. Пушкина ведомство возбудило уголовное дело«в отношении неустановленного лица». «Реальное время» следит за развитием ситуации.