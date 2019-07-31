«Леруа Мерлен» берет Казань в треугольник

Третий гипермаркет DIY-ретейлера стоимостью не менее 1,2 млрд рублей начали строить в поселке Залесный

На окраине Казани в поселке Залесный началась стройка третьего по счету гипермаркета «Леруа Мерлен». Как стало известно «Реальному времени», кроме магазина здесь будет и склад, а в самой компании уже подыскивают руководителя в новый ТЦ. Эксперты считают локацию «гипера» удачной: сюда будут приезжать не только жители Залесного и «Салават купере», но и соседних городов — Зеленодольска, Волжска. Кроме того, проект удачно впишется и в новую концепцию развития Казани, рассчитанную на децентрализацию. О том, почему перенасыщение казанского рынка гипермаркетами формата DIY не останавливает экспансию «Леруа Мерлен» — в материале «Реального времени».



«Леруа Мерлен» в Залесном

Как стало известно «Реальному времени», в Казани началось строительство третьего гипермаркета «Леруа Мерлен». Магазин строят на окраине поселка Залесный недалеко от развязки на трассе М-7, по соседству с Осиново и жилыми микрорайонами «Салават купере» и «Радужный».

Приехавший на место корреспондент нашего издания обнаружила, что участок уже огорожен забором из сайдинга. За ним организован штаб стройки, работает многочисленная строительная техника, выкорчеваны деревья. Работники, которые находились на площадке, рассказали «Реальному времени», что скоро здесь будут торговый центр и складской комплекс «Леруа Мерлен». Судя по кадастровой карте, огорожена территория двух земельных участков в 17,5 и 6,5 гектара. В выписке из ЕГРН сообщается, что по владельцам нет данных. Обычно это происходит при повторном межевании земель.

На запрос «Реального времени» в московском офисе DIY-ретейлера пока не ответили. Однако о стройке третьего гипермаркета в Казани сообщается на официальном сайте «Леруа Мерлен», а в разделе вакансий уже ищут руководителя торгового сектора и указывают на карте местоположение будущего ТЦ.

«На подобные вопросы вам могут ответить только сотрудники центрального офиса. Мы сможем ответить вам позже, когда получим официальный ответ из ЦО», — сообщили нашему изданию в казанском филиале французской компании.

Участок уже огорожен забором из сайдинга. За ним организован штаб стройки, работает многочисленная строительная техника, выкорчеваны деревья. Фото Гуландам Фатхуллиной

Согласно информации на официальном сайте сети, в Казани есть три гипермаркета: два функционирующих на Фатиха Амирхана и на Оренбургском тракте, и третий, строящийся — по улице Залесной. Геолокация, указанная на сайте, совпадает с местом, где развернулась стройка. Сотрудники магазина на Амирхана, до которых удалось дозвониться, также подтвердили, что «Леруа Мерлен» строит свой третий гипермаркет и что уже назначен директор этого магазина.

В исполкоме Казани не смогли оперативно ответить на запрос о строительстве объекта на Залесной. В перечне разрешений на строительство, опубликованных на сайте исполкома за последние 3 года, разрешения на стройку данного гипермаркета также пока нет.

Напомним, первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Казани площадью 18 тысяч кв. м открылся на Фатиха Амирхана в 2013 году, второй, площадью 20 тысяч кв. м, — на Оренбургском тракте в 2016 году. Магазины ретейлера часто открываются на одних площадках с«Ашан» или по соседству, так было и с ТЦ в районе РКБ, за что этот район окрестили «французским кварталом», — оба магазина входят в одну бизнес-группу «Ашан». Гипермаркеты «Леруа» в России обычно имеют площадь от 8 тыс. до 20 тыс. кв. м. О планах открыть в Казани третий ТЦ в компании заявляли еще 3 года назад.

С расчетом на М-7 и на местных жителей

Опрошенные «Реальным временем» эксперты считают, что локация на выезде из города выбрана вполне удачно, в расчете на жителей близлежащих поселков и жилых комплексов — «Залесный сити», «Радужный», «Салават купере». Правда, у жителей соципотечного микрорайона потребность в стройматериалах ниже, поскольку дома сдаются в чистовой отделке. Кроме того, в новый «Леруа Мерлен» смогут приезжать и жители близлежащих городов.

Первый гипермаркет «Леруа Мерлен» в Казани площадью 18 тысяч кв. м открылся на Фатиха Амирхана в 2013 году. Фото Максима Платонова

— Локация хорошая. Приезжать туда будут жители близлежащих коттеджных поселков, жители Зеленодольска, Волжска, правого берега Волги, — считает гендиректор ООО «Колорит» Айрат Гайнуллин. Он обращает внимание на то, что строители уже приступили к монтажу металлоконструкций, а значит, гипермаркет может быть построен в течение года.

Специалист по аренде складской и индустриальной недвижимости, член Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Александр Шамов подчеркивает, что строительство гипермаркета за пределами города хорошо вписывается в выбранную Казанью и другими крупными городами, концепцию децентрализации, когда городское пространство перестает делиться на центр и периферию.

— Есть данные, что население ЖК «Салават купере», «Радужный», Осиново будет составлять порядка 100 тысяч человек. Близость Зеленодольска и застраивание частного сектора вдоль дороги, я думаю, тоже сыграли роль. Потом территория Туры, где сейчас рынки, по факту имеет промназначение, и земли там выделены под индустриальный парк. Как и в Москве, люди могут приехать, совершить покупку, не заезжая в город. Я думаю, там, кроме «Леруа Мерлен», появятся и другие гипермаркеты. Возможно, Selgros, Metro, — полагает Александр Шамов.

Заместитель гендиректора АН «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев напоминает, что вокруг «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте в свое время тоже появились новые объекты — торговые центры «Порт» и Х5. Эксперт также считает новую локацию на М-7 выигрышной, но обращает внимание на автомобильные пробки, которые постоянно образуются в этом направлении. Действительно, жители микрорайона «Салават купере», ЖК «Радужный» регулярно жалуются на затрудненное движение в час пик.



— Недалеко от этой локации ТТС собирается строить комплекс по продаже автомобилей. Делается расчет и на все эти потоки, и на М-7. Понятно, что это направление очень загружено, особенно в летний период за счет дачников. Нахождение на перекрестке с М-7 создает дополнительный трафик. Наверное, это оправдано. Единственное — большая загрузка дороги. Я имею ввиду не федеральную трассу, а региональную дорогу, — комментирует Владимир Шайхиев.

«Леруа Мерлен» всегда оценивал себя как самостоятельный формат торговли»

В то же время эксперты указывают на переизбыток гипермаркетов формата DIY в Казани. Как полагает генеральный директор ИА INFOLine Иван Федяков, при открытии третьего гипермаркета в Казани «Леруа Мерлен» скорее всего руководствовался не столько статистикой по насыщенности рынка, сколько собственной стратегией по экспансии.

— Лидер вашего региона — компания «Мегастрой» уже обладает пятью гипермаркетами в Казани. Если мы добавим еще три гипермаркета «Леруа Мерлен», это, конечно, многовато для города с тем количеством жителей и тем экономическим потенциалом, на который они сейчас могут рассчитывать. Но стратегия «Леруа Мерлен» всегда была направлена на полное доминирование. Скажем так, «Леруа Мерлен» никогда не оценивал рынок с точки зрения насыщения в целом, а всегда оценивал себя как отдельный самостоятельный формат торговли, поэтому, даже после открытия третьего магазина, «Леруа Мерлен» имеет все шансы открыть четвертый магазин, — считает Федяков.

В качестве показательного примера он приводит сценарий, который был выбран для развития сети в Санкт-Петербурге: когда стало понятно, что в городе нет свободных площадок для открытия новых гипермаркетов, «Леруа Мерлен» выкупил всю сеть магазинов «К-раут», у которой в том числе было 8 магазинов в северной столице, за 12 млрд рублей.

Говоря об инвестициях в строительство третьего «Леруа Мерлен» в Казани, Иван Федяков отмечает, что, как правило, стоимость строительства гипермаркета составляет порядка 20—30 млн долларов.

— Обычно это стоимость возведения коробки, оборудования и стоимость необходимой инфраструктуры. А могут быть варианты по разбросу цен в первую очередь в зависимости от стоимости участка, — говорит Иван Федяков.

Получается, что по нынешнему курсу строительство третьего «Леруа Мерлен» в Казани может обойтись как минимум в 1—1,2 млрд рублей. С учетом, что будет построен гипермаркет, аналогичный по площади двум уже действующим. Известно, что объем инвестиций в первый магазин на Амирхана составил около 1 млрд рублей.



Напомним, «Леруа Мерлен» называли потенциальным покупателем магазинов сети Castorama, которая объявила о своем уходе из России. Но, по словам Федякова, Castorama по всей вероятности еще не достигла такой договоренности, а распродавать магазины по одному владелец сети — компания Kingfisher — не хочет, поэтому Castorama пока продолжает свою работу в Казани.