«Измучены этой погодой»: холода ударили по урожаю в Татарстане

Убытки на миллионы рублей подсчитывают ягодники, на огородах пропадают огурцы, сдвигается уборка хлеба

Конец июля ознаменовался непривычным для жителей Татарстана и европейской части России похолоданием. Ночью в эти дни столбики термометров, по прогнозам синоптиков, покажут лишь 6—7 градусов — аномально холодно для середины лета и критически плохо для сельского хозяйства. Аграрии Татарстана в отчаянии — многие ожидают убытков вплоть до полной потери урожая. Вся надежда на август, который может выдаться теплым, но не факт... С чем связаны температурные горки в средней полосе России, разбиралось «Реальное время».

Ветер северный

Похолодание, о котором предупреждало «Реальное время» еще на прошлой неделе, пришло в Татарстан. Если сейчас температура воздуха в Казани составляет 12 градусов, то ночью столбики термометра опустятся до 6—7 градусов.

Впрочем, в целом первые два летних месяца в Татарстане и соседних регионах выдались пасмурными. При этом жители Западной Европы мучаются от изнуряющей жары.

Как объяснил «Реальному времени» научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин, холодные воздушные массы пришли к нам с севера и не пустили горячий воздух, накрывший Западную Европу.

— Похолодание всегда идет с севера. Произошла блокировка, не пускающая теплый воздух, и сюда проходит холод. Причем это происходит при общем глобальном потеплении: в Западной Европе мы сейчас наблюдаем страшную жару. И для Европы заблокировано северное влияние: туда с юга приходит горячий воздух, — отмечает океанолог.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова уверена, что такая погода не характерна для конца июля, поскольку последние дни этого месяца в нашем климате являются самыми теплыми. Однако раз в 5—7 лет случается так, что в последних числах июля хотя бы на один-два дня в европейскую часть России проникает более прохладный воздух.

— У нас образовался высотный циклон, в систему которого влился еще и южный циклон, — рассказывает она. — В результате ложбина от высотного циклона вытянулась далеко с севера на юг, и проникновение холодного воздуха, во всяком случае в восточной половине европейской части России, оказалось очень интенсивным и далеко внедрившимся. Поэтому практически за сутки — с воскресенья до понедельника — температура воздуха, как на высоте полутора километров, так и у земли, понизилась на 10 градусов.

В надежде на теплый август

По мнению Поздняковой, пока будет сохраняться высотный циклон, в европейской части России будет держаться прохлада. Однако в конце недели (то есть в первых числах августа) погода должна выправиться.

— Гидродинамические модели показывают, что к концу недели этот высотный циклон будет менять свою дислокацию, крутиться по северу европейской части России, однако будет заполняться. Атмосферное давление начнет подрастать, объекция холода постепенно прекратится, и тогда начнется процесс трансформации, — пояснила Позднякова «Реальному времени».

Ее слова подтверждает и Роберт Нигматулин. Он считает, что август должен компенсировать июльское похолодание.

— Август, думаю, будет горячий, потому что июль был холодный, а сезонные колебания в регионах составляют доли градусов. Поэтому должно быть как-то компенсировано, — говорит ученый.

«Теряем до 100% урожая»

Больше всего от температурных перепадов этим летом страдают фермеры, особенно те, кто выращивает теплолюбивые культуры. Так, зеленодольский бизнесмен, владелец большой плантации клубники «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков пожаловался «Реальному времени» на большие потери этим летом. Фермер с опасением ждал и этих холодов:



— Очень боимся. Если температура падает до +5 градусов, у нас погибают все цветы клубники, — для нас это разорительно. У нас такое уже было в начале июня, когда температура падала до +2 градусов, и сейчас снова. Измучены, честно говоря, этой погодой, просто измучены. Мы теряем до 100% урожая. Конечно, что-то мы собрали этим летом, но совсем не то, что планировали. Ущерб для нас непоправимый, по деньгам не считали, но это очень много, — расстраивается фермер.

Учитывая очень нестабильную погоду летом в Татарстане, в компании решили перевести все свои клубничные поля под крышу. «Да, мы сейчас переходим в теплицы. В открытом грунте клубнику больше сажать не будем. Нас замучили эти перепады», — посетовал Ситдиков. На 5 гектарах уже построили теплицы для клубники.

От холодного лета страдают и зерновые на полях Татарстана. Не успевают вызреть пшеница, кукуруза, подсолнечник и другие культуры. Сдвигаются сроки жатвы.

— Будет задержка со сбором урожая. Это сдвинет сроки, потому что солнечные лучи помогают дозревать хлебам, а в связи с тем, что такая аномальная погода, она будет задерживать созревание. На две недели минимум сдвинутся сроки, а по таким поздним культурам, как подсолнечник и кукуруза, может и этого времени не хватить для вызревания в связи с понижением температуры. Мы надеемся на август, обещают, что сумма дней с положительной температурой будет достаточной. Но, тем не менее, для нашей зоны две недели — это большой срок, — пояснил «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.

Холода, по его словам, не позволили собрать достойный урожай ягод по всей республике. А если температура опустится до +4, +6 градусов (ночью 31 июля будет +6), то пострадают и огурцы. Многие садоводы уже жалуются, что потеряли урожай этой культуры.