На Казань надвигаются холода: «У нас никак не установится летний антициклон»

Ученые связали аномально холодное лето в европейской части России с глобальным потеплением

Казанцев ждет очередное резкое похолодание — с воскресенья температура начнет падать, а в первые дни новой недели будет всего 13—14 градусов! По мнению ученых, опрошенных «Реальным временем», аномальное похолодание в летнее время связано с глобальным потеплением. Если в одной части земного шара слишком жарко, как следствие, в другой — наступает похолодание. Ученые предупреждают, что такие температурные перепады в будущем только участятся. Подробности — в материале «Реального времени».

Три жарких дня сменятся дождями и холодами

В ближайшие три дня казанцы наконец-то смогут насладиться по-настоящему летней погодой. По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, завтра, 25 июля, максимальная температура днем составит +24... +29˚С, минимальная температура ночью — +12... +17˚. В пятницу, 26 июля, днем воздух прогреется до +25... +30˚, минимальная температура ночью составит +14... +19˚.

Желающие погреться на солнце успеют сделать это и в субботу. По данным Гидрометцентра России, в Казани в этот день дневная температура составит до +27. А вот с воскресенья в городе вновь начнется похолодание. Днем в воскресенье в Казани будет 21 градус, в понедельник — уже 14 градусов, во вторник — 13, а в среду снова всего 14 градусов тепла.

При этом ночью на следующей неделе столбики термометров опустятся аж до 7—8 градусов. Совсем не летняя погода.

Похолодание на фоне глобального потепления

Надо сказать, что июль вообще не баловал жителей Казани, да и в целом европейскую часть России летним зноем. Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что данные по июлю окончательно не собраны, однако предварительно можно сказать, что норма по осадкам была выполнена, а вот средняя температура в июле может оказаться чуть ниже нормы. Почему же нынешнее лето в Казани выдалось холодным?

— В воскресенье вновь начнется понижение температуры. Такие волны тепла и холода [сменялись] на протяжении всего месяца. Почему? У нас никак не установится летний антициклон. Наоборот, [наблюдается] активная циклоническая деятельность с атмосферными фронтами с запада, поэтому они приносят нам вот такие понижения температуры, — пояснил Юрий Переведенцев.

При этом ученый отмечает, что речь не идет о климатических изменениях, поскольку в целом сохраняется тенденция на глобальное потепление.

— Говорить о климатических изменениях однозначно нельзя. Июнь оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то есть за 200 лет по всей планете. По-прежнему продолжается глобальное потепление на планете. А вот в отдельных регионах [это] работает в противофазе. Так устроена атмосфера. Если в Европе будет жара или в Сибири — там тайга горит, в европейской части [России], где мы находимся, установится более низкая температура. В данном случае играет роль циркуляционный фактор. Из-за того, что приходят циклоны, у нас часто бывают облака, — рассказал Переведенцев.

При этом ученый отмечает, что говорить об установлении тенденции на похолодание и прогнозировать, что следующее лето в европейской части России тоже будет холодным, нельзя. Нынешнее холодное лето скорее является исключением. Правда, Юрий Переведенцев отмечает, что тенденция на потепление в последние годы все же могла замедлиться.

Погодных аномалий становится все больше

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией Института географии РАН Владимир Семенов считает, что назвать конкретную причину, почему нынешнее лето в европейской части России выдалось относительно холодным, нельзя. Он обращает внимание на то, что погодные аномалии в последние годы становятся все более частыми. И связано это с глобальным потеплением.

— Такие продолжительные аномалии погоды являются следствием стоячей атмосферной волны, что приводит к погодным аномалиям разного знака, если идти вдоль широкого круга. То есть если в Европе жаркое лето, то у нас — холодное, далее — в Восточной Сибири опять наблюдается жаркое лето, и затем снова — прохладная аномалия. То есть это во многом случайные вещи. К примеру, в 2010 году в Москве стояла жара, сейчас — наоборот. Но такая тенденция, что продолжительные погодные аномалии становятся более частыми, согласуется с атмосферной циркуляцией на глобальное потепление, — говорит Владимир Семенов.

Он отмечает, что вероятность продолжительных аномалий погоды растет если не в разы, то на десятки процентов. Ученый обращает внимание на то, что в следующем году лето, наоборот, может оказаться аномально жарким.

— Мы должны быть готовы к продолжительному устойчивому периоду. То есть если погода установится жаркая, она будет держаться дольше, — считает Семенов.