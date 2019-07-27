Пять главных интриг предстоящего сезона КХЛ

Прорвет ли наконец Квартальнова, выдержит ли марку «Салават» и какого тафгая получил «Куньлунь»

До старта 12-го сезона Континентальной лиги осталось чуть больше месяца. Однако на этот раз все главные вопросы, которые командам предстоит решить по ходу чемпионата, можно назвать уже в разгар межсезонья. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается в главных интригах сезона — возьмет ли Дмитрий Квартальнов первый трофей в своей тренерской карьере, найдутся ли конкуренты у ЦСКА, чем будет привлекать зрителей «Куньлунь» и почему может провалиться Матч звезд в Москве.

Добьется ли Квартальнов на Востоке большего, чем на Западе?

Сколько уже попыток предпринял новый главный тренер казанского «Ак Барса», чтобы наконец взять заветную «чашку» КХЛ, будучи наставником «западных» команд — и все тщетно. Начинал Дмитрий Квартальнов у руля «Северстали», где, правда, о борьбе за кубок речи не шло, а вот в ЦСКА он уже пытался снять почти тридцатилетнее проклятие (армейцы не становились чемпионами с 1989 года) и последние два с половиной года работал над тем, чтобы вернуть былую славу ярославскому «Локомотиву».

Ближе всего к цели «Квартал» был в ЦСКА в 2016 году, когда с шикарным составом (на тот момент под его руководством играли Никита Зайцев, Джефф Плэтт, Роман Любимов, Александр Радулов и еще целая россыпь звезд) он вышел в финал Кубка Гагарина, где его ждал магнитогорский «Металлург». Тогда все карты были у него на руках — букмекеры заранее отдавали кубок армейцам, и первый матч в ЛСК «ЦСКА» они взяли без особых проблем — 5:1. Но что-то пошло не так — Зарипов, Мозякин и Коварж сумели каким-то чудом переломить ход финальной серии, а в седьмом матче в гостях — оставить Квартальнова и Ко без главного трофея.

На Востоке Дмитрий Вячеславович пробовался в «Сибири» и даже выводил эту команду из забвения — дважды поднимал новосибирцев в плей-офф, где неплохо «попылил», умудрившись даже выбить «Ак Барс» в 2014 году.

Сейчас в распоряжении Квартальнова куда более серьезные возможности — состав подбирали специально под него (а не как в «Сибири» — по остаточному принципу), причем зачастую из тех игроков, которых он знал по предыдущим этапам карьеры — например, Ожиганов, Фисенко и Петров. У него достаточно мощные легионеры и доверие руководства. Если и у руля «Ак Барса» Квартальнов не сумеет взять вершину, то его карьера может пойти по нисходящей: топ-командам не нужен тренер-неудачник, а вот «Северстали» и «Витязю» специалист с таким резюме — «за счастье».

Впервые за почти двенадцатилетнюю историю КХЛ в отечественном хоккее сложилась ситуация, когда еще летом, за месяц до старта сезона, можно предсказать, кто на 90 процентов возьмет Кубок Гагарина. Фото Дмитрия Резнова

Забрать Кубок Гагарина у ЦСКА. Это реально?

Впервые за почти двенадцатилетнюю историю Континентальной лиги в отечественном хоккее сложилась ситуация, когда еще летом, за месяц до старта сезона, можно предсказать, кто на 90 процентов возьмет Кубок Гагарина. Если в первые 7 лет существования КХЛ в ней был элемент непредсказуемости, а по окончании сезона 2013/2014 (когда пражский «Лев» и «Металлург» выдали самый захватывающий финал в истории лиги) установилось двоевластие — фаворитами обычно выступали две армейские команды СКА и ЦСКА, то сегодня в КХЛ выделяется очевидный гегемон, скинуть которого «с горы» практически невозможно.

Достаточно вспомнить, с какой легкостью московские армейцы прошли «гладкую» часть чемпионата прошлого сезона и как просто им удалось вышвырнуть из плей-офф абсолютно всех оппонентов, в том числе «Авангард» в финале.

Если отталкиваться от хода межсезонья, то какого-то серьезного противовеса ЦСКА за нынешнее лето в отечественном хоккее не появилось. Прошлогодний бойкий «Авангард» стал попроще по ростеру, распустив ведущих легионеров, а его место восточного фаворита занял «Автомобилист», усилившийся неплохими легионерами Джеффом Плэттом и Питером Холландом. СКА тоже слегка усилился благодаря приобретению Кагарлицкого, Лехтеря и Кемппайнена. Неплохую банду собрали и в Казани.

Но все эти усиления на фоне сыгранного и мощно укомплектованного основными игроками сборной России ЦСКА выглядят как копошение в песочнице на глазах у строгого папы. Мы видим, как команды просто обменивают по кругу одних и тех же хоккеистов, иногда привозя в лигу неплохих иностранцев, некогда игравших в НХЛ. Сложно предсказать, кто сможет сместить ЦСКА. В голову приходит лишь один вариант — сами армейцы. Все-таки повторный трофей не так сладок, как первый.

Если с прошлогодним составом выход в финал Восточной конференции был вполне логичен, то с нынешним он будет затруднителен. Фото vk.com/hcsalavat

Что ждать от «Салавата» без лидеров прошлого сезона?

Кемппайнен, Ткачев, Бусаров… Список потерь можно продолжать, и, скорее всего, апогеем массового исхода лидеров «Салавата» прошлого сезон станет потеря Бурдасова.

Агентские ли это игры или нет, однако Шуми Бабаев еще с весны уверяет всех, что Антон вот-вот подпишет контракт с одной из команд Национальной хоккейной лиги.

«У нас есть на руках предложение из НХЛ. Антон обдумывает решение, советуется с супругой. Ни с одним клубом из КХЛ мы не вели переговоры», — заявил агент Sport24.

Если информация подтвердится, то в следующем сезоне Николаю Цулыгину совершенно точно нужно будет придумывать какой-то план Б, чтобы повторить успех сезона минувшего. Если с прошлогодним составом выход в финал Восточной конференции был вполне логичен, то с нынешним он будет затруднителен. Смогут ли полноценно заменить Ткачева и Бурдасова Евгений Лисовец и Никита Сошников, а Кемпайнена — Сакари Маннинен — вот главный вопрос для Уфы в нынешнем межсезонье.

«Куньлунь» с боевыми обновками. Станут ли китайцы наконец интересными?

Вот уже три сезона как китайский (относить его к какому-то конкретному городу нет смысла) «Куньлунь Ред Стар» прописался в Континентальной лиге. И если вы попробуете вспомнить хотя бы одно яркое событие, случившееся с командой за это время, то вряд ли это получится без помощи Гугла. Разве что приход Майка Кинэна, который, в общем-то, закончился так же уныло и бесславно, какой была атмосфера на трибунах во время игр «Ред Стар». «Железный Майк» сменил Юрзинова-младшего на посту главного тренера, но в итоге провел более слабый сезон, чем его предшественник — даже не вышел в плей-офф. В целом же команда не вызывала интереса ни у нейтрального любителя хоккея, ни у местных болельщиков.

Нынешним летом в Китае решили немного взбодрить информационный фон вокруг команды, пойдя другим путем — в «Куньлунь» стали приглашать парней, которые могут привлечь публику не только перекатыванием шайбы по льду. Так, например, сюда перебрался главный певец КХЛ Мэтью Майоне, который завоевал приз зрительских симпатий на Матче звезд в Казани нынешней зимой.

А вскоре в Китае объявили и о подписании первого за долгое время чистого тафгая в лиге (Рыспаева вспоминать не будем — все-таки это не тафгай, а хулиган от хоккея). 31-летний Гарет Хант — это тот элемент в команде, который, может быть, и не усилит «Ред Стар» в игровом плане, но интерес к команде наверняка повысит. А именно это сегодня для китайцев и должно быть в приоритете — при пустых трибунах играть надоело, похоже, всем.

Самый высокий уровень, на котором играл Хант — это кратковременное появление в АХЛ (за «Спрингфилд» он отыграл всего один матч). В основном он играл в различных юношеских и региональных турнирах Канады. В свой первый же сезон в Лиге Британской Колумбии (BCHL) Гарет показал, зачем пришел в хоккей — 207 минут штрафа. Такая антистатистика не осталась незамеченной, так что на следующий год он бился уже за «Ванкувер Джайнтс» в WHL. За четыре сезона Хант обогатил свою статистику 542 штрафными минутами и даже стал чемпионом Западной Лиги. Но самые яркие бои у него вышли уже в Лиге Восточного побережья, где он крушил головы то в составе «Аляски» (где даже получил капитанскую нашивку), то в «Джексонвилле».

Впрочем, китайцы усилили и игровые компоненты. В нынешнее межсезонье в команду перешли Джек Челиос (сын члена Зала Славы Криса Челиоса), один из самых ярких вратарей чешского чемпионата Шимон Грубец и экс-защитник «Тампы» и «Анахайма» Ондржей Шустр.



Посмотрим, удастся ли этой россыпи довольно неординарных парней сделать «Куньлунь» привлекательной и медийной командой. Пока что присутствие «Ред Стар» в лиге остается малозаметным и совсем не интригующим.

Придет ли кто-нибудь на третий Матч звезд в Москве?

Уже третий Матч звезд КХЛ за ее недолгую историю пройдет в столице страны. Самый первый, тот, что проходил на Красной площади, был воспринят положительно, хотя на трибунах собралось менее 4 тысяч зрителей.

Но чем дальше, тем сильнее российский хоккейный болельщик испытывал отторжение к звездным уикендам, проходящим в Москве. В 2016 году лучшие хоккеисты отечественной лиги вновь съехались в столицу — на этот раз в ВТБ-Ледовый дворец в Парке легенд (ныне с «ЦСКА-Арена»). И, пожалуй, тот Матч звезд стал одним из самых скучных в истории Континентальной лиги. Гробовая тишина на незаполненных трибунах и отсутствие хоть какой-то выдумки от самих хоккеистов — вот чем запомнилось то мероприятие.

Уже третий Матч звезд КХЛ за ее недолгую историю пройдет в столице страны. Фото скриншот youtube.com

Дело в том, что на 12-тысячнике собралась столичная аудитория, которая обычно не ходит на хоккей, но пришла посмотреть на красочное шоу. Волна негодования и критики со стороны хоккейных болельщиков сводилась к тому, что при проведении этого события в регионах такого провала не было бы — там зритель точно заполнил бы трибуны, да и поддержал бы как следует.

Ну а очередное оглашение Москвы в качестве следующей «столицы» Матча звезд вызвал у болельщиков даже не негодование, а уже апатию. Судя по реакции в интернете, ехать на этот матч из регионов никто не хочет.

— Считаю странным решение провести Неделю звезд в Москве, — говорил после оглашения соответствующей информации двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — При всем уважении к нашей столице ажиотажа такая неделя точно не вызовет, все-таки этот праздник достаточно специфический. В любом случае Недели звезд нужно проводить в тех городах, которые не избалованы зрелищами и которые обожают хоккей. КХЛ работает уже больше 10 лет, но ни разу не была с Матчем звезд, например, на Дальнем Востоке. Непорядок! — цитирует Кожевникова Russia Hockey.

На вопросы журналистов, почему бы не провести звездный уикед в дальневосточных городах, функционеры от КХЛ кивают на расстояния.

«Мы рассматривали кандидатуры многих городов для проведения Недели звезд КХЛ, но остановились на Москве. Она наиболее полно соответствует всем критериям. Если брать Владивосток, то очень трудно с логистикой», — приводит слова вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Георгия Кобылянского Sport24.

Что ж, посмотрим, будут ли на этот раз слышны переговоры хоккеистов на льду во время трансляций, или в Москве найдут какой-то выход, добавив шума на трибунах.