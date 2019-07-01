Тариф системы «Платон» впервые проиндексируют с 2015 года

С 1 июля тариф государственной системы «Платон» впервые с момента своего запуска будет проиндексирован.

Плата, взимаемая в счет возмещения вреда, причиняемого грузовиками федеральным трассам, будет увеличена на 14 копеек — до 2,04 рубля за километр.

С 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года — до 2,35 рубля за километр. После чего тариф будет индексироваться ежегодно, передает ТАСС.

Система «Платон» заработала в России с 2015 года. На сегодняшний момент там зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений за время работы «Платона» достиг 77 млрд рублей.

Напомним, ранее бизнес просил правительство отложить повышение тарифов «Платона».