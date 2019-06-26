Эмиль Хуснутдинов строит «казанскую Италию» у стен кремля

Из спальных районов застройщик «Победы» и «Островов» переехал в центр Казани — строить апарт-отель

Фото: Максим Платонов

Компания «Барс Инвест Груп», основным бенефициаром которой является Эмиль Хуснутдинов, приступила к строительству апартаментов на Большой Красной. Основное условие, на котором застройщику разрешили начать девелоперский проект у стен кремля, — воссоздание домов, которые были построены в XIX веке и снесены в 2000-е годы. Объем инвестиций в проект девелопер оценивает в 300 млн рублей, а строящийся апарт-комплекс позиционирует как «кусочек Италии в Казани». Эксперты отмечают, что рынок апартаментов не развит, но полагают, что проект будет пользоваться у казанцев успехом, если будет качественно выполнен. Подробности — в материале «Реального времени».

«Восстановить все в идеале невозможно»

Площадка на пересечении улиц Большой Красной и Батурина напротив Пятницкой церкви уже огорожена длинным забором, за которым активно работает техника и суетятся рабочие. На паспорте объекта указано: на этом участке ведется строительство гостиничного комплекса с витиеватым названием Grande rosso. Застройщик объекта — ООО «Барс Инвест Груп», бенефициаром которого является депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов. Генподрядчиком выступает «ЖИК Строй», входящий в группу «Жилищная инвестиционная компания Казани».

Как рассказал «Реальному времени» Эмиль Хуснутдинов, речь все же идет о строительстве не гостиницы, а апартаментов, предназначенных для длительного проживания. К слову, на паспорте объекта мелким шрифтом также указано, что Grande rosso — это апарт-квартал. По словам Хуснутдинова, размер инвестиций в проект составит порядка 300 млн рублей. Он отметил, что к удорожанию объекта привели в том числе и многочисленные согласования, которые застройщику пришлось пройти, чтобы начать работы под стенами Казанского кремля. Нынешний проект предполагает воссоздание домов, построенных в XIX веке и безжалостно снесенных в 2000-е годы.

— Мы же проходили через президентскую комиссию. Соответственно, это, наверное, сотое предложение. Этот проект родился не сразу, он готовился 2 года. Речь идет не просто о стилизации. Это восстановление той застройки, которая была раньше. Были проведены архивные и археологические исследования. Надо было делать все прямо в рамках того, что было раньше. Все равно приходится что-то додумывать, так как в идеале восстановить все, как было раньше, невозможно, — поделился с нашим изданием Эмиль Хуснутдинов.

Площадка на пересечении улиц Большой Красной и Батурина напротив Пятницкой церкви уже огорожена длинным забором, за которым активно работает техника. Фото Гуландам Фатхуллиной

Зеленый свет от межведомственной комиссии

Помощник президента Татарстана Олеся Балтусова рассказала, что примерная площадь объекта составит 5 065 кв. м. Она подтвердила, что проект «Барс Инвест Груп» был согласован на комиссии по строительству в исторических поселениях от 13 апреля 2018 года.

— В протоколе комиссии указано, что им согласовали строительство гостиничного комплекса с переменной этажностью по улице Большой Красной с обязательным проведением оценки воздействия на историко-архитектурный комплекс Казанского кремля, — пояснила Олеся Балтусова.

Она напомнила, что на Большой Красной, 10 уже воссоздан дом, где в XIX веке жил городской глава Платон Суханов, и который строился при участии известного архитектора Петонди. На сегодняшний день объект стоит на охране. По словам Балтусовой, дома на Большой Красной, которые будет воссоздавать «Барс Инвест груп», имеют такую же историческую значимость.

— Эти дома стояли в «строчке», и по ценности были такие же, как этот. Они тоже стоят в зоне кремля, там тоже возможна только регенерация среды. Соответственно, они выполнили проект по этим регламентам, — рассказала помощник президента.

Отметим, что проектом воссоздания упомянутого дома на Большой Красной в свое время занимались зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова и архитектор Гульнара Аскарова. Фарида Забирова рассказала «Реальному времени», что знакома с проектом «Барс Инвест груп», но не в курсе того, что он уже начал реализовываться.

Олеся Балтусова рассказала, что примерная площадь объекта составит 5 065 кв. м. Она подтвердила, что проект «Барс Инвест Груп» был согласован на комиссии по строительству в исторических поселениях. Фото Гуландам Фатхуллиной

— Это практически декорация, а за ним еще большой дом, — сказала она, видимо, подразумевая высотку из красного кирпича, которую застройщики уже успели «воткнуть» на этой территории в прежние годы. — Я больше ничего не могу сказать. Мы полностью воссоздали по архивным данным 10-й дом. Нам важно, чтобы среда Богородицкого монастыря напротив была сохранена. Для нас это принципиально, — констатировала Забирова.

Добавим, что история домов на Большой Красной интересна не только тем, что они являются примером классицизма. Например, краевед Алексей Клочков писал, что в одном из снесенных домов на Большой Красной, 4 в ранние советские годы проживал профессор ветеринарного института Михаил Тушнов, дочь которого Вероника стала известной поэтессой. На ее стихи написана песня «Не отрекаются любя», которую исполняла Алла Пугачева.

Будет ли спрос на «кусочек Италии» в Казани?

На сайте «Авито» уже можно найти предложения по продаже апартаментов в Grande rosso. К примеру, двухкомнатная квартира площадью 76,7 кв. м оценивается в 12,7 млн рублей. То есть за квадратный метр придется выложить почти 166 тысяч рублей. Как указано в объявлении, отделка квартиры — черновая.

На сайте Grande rosso объект позиционируется как «казанская Италия». К слову, само название с итальянского переводится как «Большой красный», отсылая к названию улицы, на которой и стоит объект. Впрочем, надо признать, что связь места и самой застройки с Италией весьма опосредованная.

Апарт-комплекс будет поделен на пять секций, каждая из которых будет названа в честь итальянского города. Первая и пятая секция будут двухэтажными, остальные — трехэтажными, при этом третий этаж будет мансардным. В каждой из секций также предусмотрен подвальный этаж. Кроме апартаментов, на первых и нулевых этажах будут продаваться коммерческие помещения.

— Я думаю, что проект будет востребован, потому что на самом деле в Вахитовском районе есть дефицит жилья такого уровня. Все будет зависеть от качества исполнения и от того, насколько он будет соответствовать требованиям покупателей. Если все будет соблюдено, никаких проблем с реализацией не будет, — считает директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

На сайте Grande rosso объект позиционируется как «казанская Италия». Само название с итальянского переводится как «Большой красный», отсылая к названию улицы. Фото grande-rosso.ru

Казань еще не освоила формат апартаментов

Гизатова полагает, что застройщик мог выбрать формат апарт-комплекса, чтобы отойти от требований, предъявляемых к жилым помещениям, которые оказываются выше и по количеству парковочных мест, и по качеству инфраструктуры. По мнению эксперта, именно этот фактор мог сыграть решающую роль, учитывая, что застройка ведется на относительно небольшом участке. Кроме того, эксперт отметила, что покупателей апартаментов не защищает закон о «долевке». Но для состоятельных покупателей, на которых и рассчитывает застройщик, этот аспект вряд ли сыграет решающую роль.

— Апартаменты есть у «КамаСтройИнвеста» — например, это комплекс Odette. «Сибирские номера» полностью отданы в аренду. Неудачный опыт с апартаментами был в ЖК «Европейский» на Подлужной. Дом стоит до сих пор, не все квартиры проданы, — говорит Анастасия Гизатова.

Отметим, что апартаменты в ЖК «Европейский», о которых идет речь на «Авито», продаются примерно по той же цене, что и «Grande rosso». Например, «двушка» площадью 74 кв. м продается за 12, 3 млн рублей. Как писало «Реальное время», в течение целого года апартаменты в «Европейском» не удавалось продать инвестору и автору проекта Евгению Дедюхину, в свое время основавшему сеть Bon Joli.

Руководитель агентства недвижимости «Этажи» Марат Галлямов отмечает, что в Казани рынок апартаментов развит в гораздо меньшей степени, чем в Москве или в Санкт-Петербурге.

— В Москве и в Питере есть целая индустрия апартаментов, когда компании берут их на стадии котлована и это все можно отдать в аренду. В Казани пока все просто продают в частные руки. Каких-то обслуживающих компаний, которые бы купили и управляли проектом, нет, — говорит Галлямов.

Он отмечает, что в апартаментах плата за коммунальные услуги будет выше, поскольку начисляться «коммуналка» будет по коэффициентам, принятым для коммерческих помещений.

Анастасия Гизатова полагает, что застройщик мог выбрать формат апарт-комплекса, чтобы отойти от требований, предъявляемых к жилым помещениям, которые оказываются выше и по количеству парковочных мест, и по качеству инфраструктуры. Фото grande-rosso.ru

Из «муравейников» — в центр

Любопытно, что воссоздание домов на Большой Красной — не единственный проект, который «Барс Инвест Груп» реализует в историческом центре Казани. В частности, он занимается воссозданием Дом Свешникова на улице Кави Наджми, бывшей гостиницы «Гранд-отель». Правда, в данном случае тоже не обошлось без противостояния с властями: в результате инвестору пришлось отказаться от планов по сносу здания.

Но основные проекты Эмиля Хуснутдинова и его компании «ЖИК» связаны со строительством многоквартирного жилья. Самые крупные проекты застройщика — жилые комплексы «Победа» напротив казанской «Меги» и «Острова» на Тэцевской. Отметим, что проекты регулярно получали порцию критики, как от экспертов, называвших дома «муравейниками», так и от дольщиков, жаловавшихся на срывы сроков сдачи и увеличение площадей квартир после сдачи дома.