В Татарстане завершились международные соревнования по настольному теннису

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов и советник президента России Игорь Левитин приняли участие в церемонии закрытия Международных соревнований по настольному теннису и XXIII открытых лично-командных Республиканских соревнований по настольному теннису, прошедшей в универсальном спортивном комплексе «САБА-АРЕНА» в Богатых Сабах.



Соревнования, включенные в официальный календарный план Минспорта России, проходили с 28 по 30 марта 2025 года в память о заслуженном лесоводе Нургали Минниханове. В этом году турнир собрал более 250 спортсменов из России, Беларуси, Ирана, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Минниханов и Левитин приняли участие в награждении победителей. Левитин отметил успешное проведение соревнований и напомнил об открытии пяти новых центров настольного тенниса в регионе. Минниханов подчеркнул, что турнир, начинавшийся 23 года назад как республиканский, стал международным, и поблагодарил организаторов, участников и болельщиков.

Реальное время / realnoevremya.ru

После церемонии закрытия и общего фотографирования Рустам Минниханов посетил в Сабинском районе место захоронения своего отца, Нургали Миннихановича Минниханова.

Ранее сразу пять центров настольного тенниса торжественно открылись сегодня в муниципальных районах Татарстана: Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Ютазинском и Сабинском.

Рената Валеева