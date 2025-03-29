Эксперт: «Самое опасное для «Зенита» — «защепка Рахимова»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился, что ожидает победы питерской команды над «Рубином» в 22-м туре чемпионата России. Эксперт назвал тактику тренера Рашида Рахимова самой опасной для питерцев.

— Думаю, «Зенит» победит. «Зенит» возьмет под контроль и будет давить все 90 минут. Самое опасное для «Зенита» — это «защепка Рахимова». Его тактика, — сказал Кержаков в шоу «Это футбол, брат!».

Матч «Зенита» и «Рубина» пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Зенит» выступает в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) в ранге чемпиона турнира. В текущем чемпионате команда Сергея Семака занимает третье место. «Рубин» идет седьмым в турнирной таблице РПЛ.

В первом круге чемпионата «Зенит» обыграл соперника в Казани со счетом 4:0.

Зульфат Шафигуллин