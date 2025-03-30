Теннисистка Арина Соболенко выиграла в Майами свой 19-й турнир в карьере

В финале обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах

Фото: Динар Фатыхов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA-1000 в Майами. В финале была обыграна Джессика Пегула из США.

Финальный матч длился 1 час 29 минут и завершился победой Соболенко со счетом 7:5, 6:2. За два сета белорусская теннисистка трижды подала эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

— Я в полном восторге, у меня нет слов! Последние финалы были для меня очень трудными и напряжёнными. Я просто не могу описать свои эмоции и очень счастлива, что завоевала свой первый титул в Майами, — цитирует Соболенко Essentially Sports.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Победа в Майами принесла Соболенко 19-й титул в карьере в одиночном разряде. В нынешнем сезоне теннисистка выиграла уже второй турнир. Ранее она не побеждала на турнирах в Майами.



Соболенко является безоговорочным лидером женского рейтинга лучших теннисисток мира. После одного из турниров первая ракетка мира сравнила игру против уроженки Казани Веронику Кудерметовой с американскими горками.

Зульфат Шафигуллин