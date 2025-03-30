«Автомобилист» повел в серии с «Ак Барсом», победив во втором овертайме

Уральцы повели в серии со счетом 2:1

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани «Автомобилисту» со счетом 2:3 в третьем матче серии плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина отыгралась с 0:2 по ходу встречи, но уступила во втором овертайме.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кателевский, Дмитрий Яшкин. У «Автомобилиста» голы забили Сергей Зборовский, Степан Хрипунов и Максим Осипов. В воротах казанцев весь матч отыграл Тимур Билялов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч команды проведут 1 апреля в Казани в 19:00 по московскому времени.

В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Автомобилист» разгромил «Ак Барс» в серии со счетом 4:1 в первом раунде плей-офф.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев, 09:53)

0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев, 21:29)

1:2 Кателевский (49:49)

2:2 Яшкин (Петан, Миллер, 50:35, 5х4)

2:3 Осипов.

Зульфат Шафигуллин