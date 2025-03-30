«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в третьей игре серии плей-офф

В Екатеринбурге команды обменялись победами, счет в серии 1:1

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В двух стартовых играх в Екатеринбурге команды обменялись победами.

Счет в серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» — 1:1. В первой игре в Екатеринбурге «барсы» выиграли 4:1, во втором матче — уральцы победили 4:3. Серия продолжается до четырех побед одной из команд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В регулярном чемпионате «Автомобилист» финишировал четвертым, «Ак Барс» — пятым. Команда Николая Заварухина получила преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

В 11 из последних 12 очных поединков побеждала команда, которая забрасывала шайбу первой.

В прямом эфире матч из Казани покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин