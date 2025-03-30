«Рубин» в Санкт-Петербурге сыграет с чемпионом РПЛ «Зенитом»

Команда Рашида Рахимова выиграла два последних матча в чемпионате

Фото: Мария Зверева

«Зенит» и «Рубин» сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака победила во всех трех матчах с казанцами в текущем сезоне.

«Зенит» занимает третье место в чемпионате с 43 очками в 21 игре. В последнем туре питерцы в Москве проиграли «Спартаку» со счетом 1:2. «Рубин» поднялся на седьмую строчку с 32 баллами. В двух последних матчах команда Рашида Рахимова обыграла «Спартак» (2:1) и «Пари НН» (1:0).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Рубина» вернулись после дисквалификаций Мирлинд Даку, Дмитрий Кабутов и Угочукву Иву. У «Зенита» сможет сыграть Вендел, который был дисквалифицирован на игру со «Спартаком».

В нынешнем сезоне команды встречались три раза. В первом круге чемпионата «Зенит» разгромил «Рубин» в Казани 4:0, также питерцы дважды победили на групповом этапе Кубка России — 1:0 и 2:0. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги команда Рахимова обыграла чемпиона страны в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин