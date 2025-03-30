«Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге «Рубин» в матче РПЛ
Казанская команда завершала игру в меньшинстве из-за удаления Грицаенко
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0 в Санкт-Петербурге в рамках 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова играла в меньшинстве с 55-й минуты.
В составе «Зенита» голы забили Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой. На 55-й минуте игры за вторую желтую карточку был удален защитник «Рубина» Алексей Грицаенко.
У «Рубина» из-за повреждения в Санкт-Петербурге не играл лучший бомбардир команды Мирлинд Даку.
«Зенит» набрал 46 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ, обойдя «Спартак». «Рубин» остался седьмым с 32 набранными баллами.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 4:0 (0:0, 4:0)
Голы: Гонду, Мантуан, Кассьерра, Мостовой.
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