Эксперт рассказал, в чем «Автомобилист» превосходит «Ак Барс»

Один из них: готовность к силовой борьбе против лидеров «барсов»

Известный хоккейный тренер Анатолий Емелин рассказал, в чем «Автомобилист» превосходит «Ак Барс». Эксперт считает, что несколько важных игровых компонентов помогли уральцам победить во втором матче серии с казанцами.

— Во втором матче серии «Автомобилист» сумел показать, в каких компонентах он превосходит «Ак Барс». Это и умение эффективно использовать разные тактические модели, и большее количество форвардов, способных решить исход матча своими результативными действиями. И, наконец, готовность к очень активной силовой игре против лидеров соперника, — сказал Емелин.

Первые два матча серии между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» прошли в Екатеринбурге. В стартовой игре победили казанцы со счетом 4:1, во второй — уральцы, 4:3.

В воскресенье в Казани состоится третий матч серии, встреча стартует в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет местный телеканал ТНВ.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выбил «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина, одолев в пяти матчах серии с общим счетом 4:1.

Зульфат Шафигуллин