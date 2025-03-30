«Ак Барс» назвал состав на третий матч с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

Фото: Динар Фатыхов

Стал известен состав «Ак Барса» на третий матч серии с «Автомобилистом» в плей-офф Кубка Гагарина. Команды сыграют в Казани после двух игр в Екатеринбурге.

Тренерский штаб «Ак Барса» произвел одну замену в составе по сравнению со вторым матчем серии. В защите вместо Артемия Князева сыграет Константин Лучевников. В нападении изменений нет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В воротах с первых минут выйдет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Марченко; Петан — Семенов — Яшкин, Миллер — Фальковский; Пустозеров — О’Делл — Коршков, Лучевников — Яруллин; Дыняк — Кателевский — Кошелев; Замалтдинов — Терехов.

Счет в серии между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» равный — 1:1. Команды обменялись победами в Екатеринбурге. В первом матче победил «Ак Барс» со счетом 4:1, во втором — уральцы 4:3.



В прямом эфире игру из Казани покажет телеканал ТНВ в 17.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин