Большунов завоевал золото в финале Кубка России по лыжным гонкам

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанский лыжник и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки классическим стилем с раздельным стартом на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам, проходящем в Апатитах. Об этом пишет РИА «Новости».

На дистанции 10 км Большунов показал лучшее время — 22 минуты 38,6 секунды. Весь пьедестал почета заняли представители Татарстана: 2-е место у Савелия Коростелева (отставание 13,5 секунды), а 3-е — у Сергея Ардашева (+23,5 секунды).

Напомним, что в 2022 году Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В январе 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил о необходимости допуска россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе.

Рената Валеева