Даку остался вне состава «Рубина» на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова приехала к чемпиону страны с двумя победами подряд в чемпионате.

В составе «Рубина» вне заявки остался нападающий Мирлинд Даку. Лучший бомбардир казанской команды получил повреждение и восстанавливается от травмы. Вместо него с первых минут сыграет Марвин Чуни.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Кабутов — Иву, Вада, Шабанхаджай, Ходжа — Чуни.

«Рубин» обыграл в двух последних турах РПЛ московский «Спартак» (2:1) и нижегородский «Пари НН» (1:0). Команда Рахимова занимает седьмое место в таблице чемпионата. «Зенит» идет третьим в Премьер-лиге.

Матч из Санкт-Петербурга в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Игру прокомментирует известный питерский комментатор Геннадий Орлов.

В первом круге чемпионата «Зенит» победил «Рубин» в Казани со счетом 4:0.

Зульфат Шафигуллин