«Сырье поступало с территории Прибалтики»: тайна янтарной мастерской в Болгаре

Тонкие работы, армянские и славянские следы и экспорт разного рода сырья — интервью с археологом, сделавшим уникальную находку в Татарстане

На днях стало известно об интересной находке в Болгарском городище в Татарстане. Исследователи из Института археологии РАН обнаружили ювелирную мастерскую по обработке янтаря, которая действовала здесь в конце XIII — начале XIV века. Руководитель группы археологов Денис Бадеев в интервью «Реальному времени» рассказал, откуда доставлялось сырье в Болгар и представители каких народов проживали в городе в золотоордынское время. Кроме того, ученый сообщил о других любопытных находках на территории городища и поделился своим мнением относительно пребывания в городе сподвижников пророка Мухаммада.

Родом из Прибалтики

— Денис Юрьевич, расскажите, как вы обнаружили мастерскую?

— Это произошло в результате планомерных ежегодных археологических исследований Булгарского городища. Мы как раз исследовали слои золотоордынского периода. Ценность находки в том, что такие вещи попадаются не так часто.

— А когда вы нашли эту мастерскую?

— В прошедшем сезоне. Итоги работы сезона подводятся обычно ближе к весне. Ведь сразу сказать обо всем мы не можем — сначала обнаруженный материал нужно обработать, осознать, что мы раскопали.

— Итак, что конкретно вы нашли в янтарной мастерской?

— Мы нашли непосредственно сырье (сам янтарь-сырец), большое количество заготовок и изделий (бусы, привески, вставки), отходы производства. Были обнаружены и инструменты — они представлены разного вида ремесленными ножами с изогнутой спинкой, небольшим долотцем для огранки и чеканки янтаря, напильником, шильями для прокалывания отверстий с последующим созданием бус. Эти инструменты ничего особенного собой не представляют, наверное, они были у многих ремесленников того времени. Но все вместе — это признаки именно мастерской, а не какого-нибудь склада для продажи продукции.

«Мы нашли непосредственно сырье (сам янтарь-сырец), большое количество заготовок и изделий (бусы, привески, вставки), отходы производства. Были обнаружены и инструменты — они представлены разного вида ремесленными ножами с изогнутой спинкой, небольшим долотцем для огранки и чеканки янтаря, напильником, шильями для прокалывания отверстий с последующим созданием бус». Фото archaeolog.ru

— Насколько это тонкие работы?

— Это не было промышленным производством. Есть тонкие изделия, уникальные и редкие. Есть такие вещи, которые попадаются единично. Но в основном изделия предназначены «широкому кругу потребителей». Те же бусы, набив руку, мастера уверенно производили в большом количестве. Но есть вещи, которые явно принадлежат руке ученика: где-то не соблюдена форма, страдает качество. Видно, что там работали не только специалисты, но и ученики-подмастерья.

— Откуда могло поставляться сырье для янтарных украшений?

— Мы сделали серию анализов образцов в Казанском федеральном университете. Малое количество серы в них говорит о том, что, скорее всего, сырье поступало с территории Прибалтики. То есть это прибалтийский янтарь.

— Куда пойдут эти вещи — отправятся в Москву, в Казань или останутся в Болгаре?

— Последнее. Там, на месте, как вы знаете, есть Музей болгарской цивилизации. Все находки мы сдаем туда для последующей обработки и изучения специалистами.

— То есть в скором времени туристы тоже смогут увидеть эти экспонаты?

— Я надеюсь, что посетители Болгара смогут своими глазами посмотреть на них. Все зависит от сотрудников музея — как скоро они обработают их и устроят экспозицию или организуют отдельную выставку.

«Я надеюсь, что посетители Болгара смогут своими глазами посмотреть на них. Все зависит от сотрудников музея — как скоро они обработают их и устроят экспозицию». Фото archaeolog.ru







Болгарский базар

— Как давно вы работаете в Болгаре?

— Восемь лет.

— Какие интересные находки, помимо янтарной мастерской, вы там сделали?

— Было много интересного, можно написать целую монографию. Например, основным объектом исследования нашей группы было здание городского базара XIV века. Это уникальная и первая археологически изученная постройка. Для меня эта находка самая интересная. Помимо этого, были и клады — монетные, вещевые. Не всегда клад является такой интересной находкой. По мне, лучше изучать те объекты, которые еще никто не исследовал. К сожалению, от архитектурного сооружения городского базара мало что осталась, поскольку на этой территории велась активная хозяйственная деятельность. Но нам удалось установить его планировку, товары, которыми там торговали.

— Чем там торговали?

— Было много вещей местного производства. Например, нами была обнаружена партия железных стремян — около 70 пар. Были и импортные предметы, о чем свидетельствуют товарные пломбы из Западной Европы. В Болгар привозили сукно, ткань производилась в городах Голландии и Бельгии. Что любопытно, отсюда вывозили овечью шерсть, то есть сырье, а обратно привозили готовую продукцию.

— А куда шла продукция из мастерских Болгара?

— Ориентировались в основном на местный рынок. Также продукцию приобретали соседи, кочевое население Поволжья. Предметы, изготовленные местными мастерами, использовались в пределах Золотой Орды. Отсюда экспортировали в основном сырьевые продукты.

— Какие монеты использовались при торговле на местном базаре?

— Это в основном монеты местного чекана из серебра и меди. Также был чекан Золотой Орды: монеты могли поступать с Нижней Волги, небольшое количество — из Крыма. Импортных монет, к сожалению, не так много. В основном старались использовать местные деньги.

Место расположения раскопа 2018 года на аэрофотоснимке: А — городской базар середины XIV века; Б, В — участки раскопа; Г— Соборная мечеть второй половины XIII–—XV веков. Фото archaeolog.ru



Свинина в рационе

— Существуют ли письменные источники, свидетельствующие о том, что в Болгаре были развиты ремесла?

— Мы можем оперировать в основном восточными письменными источниками, которые указывают, что здесь были развиты различные ремесла. Местная продукция, если куда-то и попадала, то чаще всего шла на территорию русских княжеств. Там часто встречается булгарская керамика, которая достаточно высоко ценилась. Изделия из кости и рога вывозились в страны Востока, там они тоже ценились. Восточные авторы отмечают, что булгарская кожа тоже пользовалась спросом.

— Есть ли какие-то подтверждения того, что в мастерских, кроме татар, работали выходцы из русских земель?

— В качестве подтверждения можно прежде всего привести предметы личного благочестия, которые были найдены в постройках, связанных с этой мастерской: нательные крестики из камня и медного сплава. Была здесь посуда, характерная для русского населения. Наводит на соответствующие выводы состав отходов пищевого потребления: свиные кости, что нехарактерно для мусульманского населения. Совокупность этих факторов позволяет предполагать, что, скорее всего, здесь присутствовало и русское население.

— То есть на территории Болгара могли разводить свиней?

— Может быть, не на территории города. Но в пищевом рационе отдельные жители могли позволить себе свинину.

— Были сообщения об обнаруженной вами керамике из Твери...

— Мы не говорим, что это конкретно из Твери — это лишь предположение. Требуется еще время: нужно посмотреть состав этой глины, характерные формы. Белоглиняная керамика в тот период была распространена и в Твери, и в Рязанском княжестве. Так что Тверь — лишь один из вариантов.

Котел керамический с изображениями львов; обломок древнерусской корчаги с прочерченной до обжига буквой «Аз». Фото archaeolog.ru



Армянская колония и вопрос сахабов

— Денис Юрьевич, представители каких народов, кроме местного населения и славян, могли трудиться в городе?

— С включением в состав Золотой Орды различных территорий в городе появляется широкий этнический спектр. Были жители Закавказья: многие специалисты отмечают закавказские черты в каменной архитектуре Болгара. Мы находим жилищные объекты, связанные с этим населением. Опять же присутствовали представители кочевых и оседлых народов Поволжья, вошедших в состав Золотой Орды. Кстати, марийское население было включено в состав государства еще в период Волжской Булгарии.

— Куда все эти народы делись? Ассимилировались среди местных, куда-то ушли?

— Было по-разному. Например, на территории Булгарского городища известна армянская колония. К середине XIV века она была выведена за территорию города, видимо, из-за возникших религиозных противоречий. Пока Болгар чувствовал себя уверенно, они жили в городе. Потом они могли спокойно поменять место проживания.

— Получается, армяне пользовались покровительством местного хана, если какой-то период спокойно жили?

— В торговле и ремеслах тогда были заинтересованы многие правители. Те же монголы редко уничтожали города, связанные с торговлей. Как раз наоборот, стремились развивать экономические отношения. Чем, собственно, и славилась Золотая Орда: можно было спокойно передвигаться по ее территории и вести торговлю.

— Когда Болгар был разрушен?

— Его разрушали несколько раз. Первый связан с захватом города монголами, но тогда он быстро оправился. Потом Болгар значительно пострадал в период так называемой Великой замятни в Золотой Орде, когда он был захвачен одним из ордынских князей Булат-Тимуром. Хотя этот момент спорный: это произошло или в период захвата Болгара, или во время оставления города, свидетельством чему являются остатки пожара, санитарных захоронений. Окончательно разрушил Болгар полководец русского князя Федор Пестрый в 1431 году. Последняя дата условная и довольно спорная.

«История Болгара показывает, что здесь продолжительное время могли мирно сосуществовать мусульманское население, христиане, представители других конфессий». Фото bolgar.info

Теперь мы наблюдаем, как идет возрождение Болгара, что можно только приветствовать. Считается (исходя из письменных источников), что именно здесь булгары приняли ислам. И это святое место для мусульман. История Болгара показывает, что здесь продолжительное время могли мирно сосуществовать мусульманское население, христиане, представители других конфессий.

— Существует мнение, и об этом говорят гиды в Болгаре, что в городе были сподвижники пророка Мухаммада (сахабы). Есть ли этому какие-нибудь подтверждения?

— Археологические источники, к сожалению, ответа на этот вопрос не дают. Как археолог по этому поводу ничего сказать не могу. Письменных источников я тоже не знаю.