Путин заявил о необходимости равноправного сотрудничества в Арктике
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике и готова к совместной работе со всеми государствами, которые ответственно подходят к вопросам развития региона. Об этом он заявил в ходе обсуждения перспектив освоения Арктической зоны.
— Россия открыта к сотрудничеству в Арктике со всеми заинтересованными странами, которые демонстрируют ответственный подход к развитию этого стратегически важного региона, — отметил президент.
Путин также подчеркнул, что значение Арктики для мировой экономики и политики продолжает расти, однако это сопровождается усилением геополитической борьбы за влияние в регионе. В этих условиях Россия считает необходимым создание собственного торгового флота для работы в арктическом регионе.
Арктика играет ключевую роль в обеспечении транспортных маршрутов, добыче полезных ископаемых и развитии экономического потенциала страны. При этом Москва намерена сохранять баланс интересов всех участников арктического сотрудничества, исходя из принципов равноправия и взаимного уважения.
Напомним, что сегодня «Атомфлот» пополнился новым атомным ледоколом «Якутия».
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