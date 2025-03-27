На Байконуре готовят к пуску «Ракету Победы»
На космодроме Байконур завершаются приготовления к запуску ракеты-носителя, получившей название «Ракета Победы». Пуск будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня специалисты завершили обклейку ракеты официальной символикой, подчеркивающей значимость события. Старт намечен на 8 апреля, когда ракета выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Союз МС-27».
В состав экипажа корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким. Полет станет очередным этапом международного сотрудничества в освоении космоса.
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