Новости общества

20:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Байконуре готовят к пуску «Ракету Победы»

19:52, 27.03.2025
На Байконуре готовят к пуску «Ракету Победы»
Фото: Реальное время

На космодроме Байконур завершаются приготовления к запуску ракеты-носителя, получившей название «Ракета Победы». Пуск будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня специалисты завершили обклейку ракеты официальной символикой, подчеркивающей значимость события. Старт намечен на 8 апреля, когда ракета выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Союз МС-27».

В состав экипажа корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонатан Ким. Полет станет очередным этапом международного сотрудничества в освоении космоса.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также