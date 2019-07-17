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Соцсети: нефтяники обнаружили захоронение времен Золотой Орды в Аксубаевском районе

13:07, 17.07.2019
Соцсети: нефтяники обнаружили захоронение времен Золотой Орды в Аксубаевском районе

Нефтяники в ходе земляных работ в Аксубаевском районе РТ обнаружили захоронение времен Золотой Орды. Фотографии раскопок опубликованы в социальных сетях.

Как видно на фотографиях, захоронение включает в себя по меньшей мере десяток могил разного размера, расположенных неглубоко под землей. Сообщается, что на месте уже работают археологи. Предположительно, захоронение относится к XIII—XIV векам.

Напомним, что в апреле в Новгородской области участники поисковой экспедиции нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По данным регионального управление Следкома, в нем обнаружены останки свыше трех тысяч человек.

ОбществоИстория Татарстан
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