Соцсети: нефтяники обнаружили захоронение времен Золотой Орды в Аксубаевском районе

Нефтяники в ходе земляных работ в Аксубаевском районе РТ обнаружили захоронение времен Золотой Орды. Фотографии раскопок опубликованы в социальных сетях.



Как видно на фотографиях, захоронение включает в себя по меньшей мере десяток могил разного размера, расположенных неглубоко под землей. Сообщается, что на месте уже работают археологи. Предположительно, захоронение относится к XIII—XIV векам.



Напомним, что в апреле в Новгородской области участники поисковой экспедиции нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По данным регионального управление Следкома, в нем обнаружены останки свыше трех тысяч человек.