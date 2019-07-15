Орешкин на форуме моногородов в Тольятти: «Будем заниматься существующей трассой М-7»

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме-совещании по развитию моногородов в Тольятти сообщил, что трасса М-7 содержит участки, которые нуждаются в реконструкции.

— Будем заниматься существующей трассой М-7. Мы это будем ожидать с премьер-министром на совещании. Есть не очень хорошие куски, чуть колесо не пробили, — заявил Орешкин.

Из Москвы в Тольятти глава ведомства доехал за рулем кроссовера Lada XRay. Орешкин заявил, что федеральные и региональные дороги в общем находятся в хорошем состоянии, сообщает ТАСС. Но часть из них по-прежнему нуждается в реконструкции.

— Машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть не очень хорошие, честно скажу, — рассказал Орешкин.

12 июля он выехал на машине из Москвы, чтобы добраться до Тольятти, в котором сегодня проходит форум моногородов.