Рауфаль Мухаметзянов: «Узгереш жиле» — это деньги наши и спонсоров»

Татарские песни для американцев: с чем «Узгереш жиле» едет в Нью-Йорк

Фото: Максим Платонов

25 композиций, команда из 70 человек, участие Чулпан Хаматовой — таковы планы создателей проекта возрождения татарской эстрады «Узгереш жиле». В январе будущего года артисты из Татарстана дадут концерт на одной из самых культовых площадок мира — в зале Карнеги-холла. При этом финансирование проекта ведется за счет продюсеров проекта и на деньги частных спонсоров, без привлечения бюджетных средств. Подробности — в материале «Реального времени».

Три сезона штурма

Проект «Узгереш жиле» родился спонтанно. На юбилее певицы, профессора Казанского института культуры, народной артистки РФ и РТ, лауреата Госпремии РТ Венеры Ганеевой зашел разговор о низком качестве татарской эстрады — примитивных аранжировках, засильи синтезаторов, убогости самих концертов.

В разговор включился присутствующий на юбилее певицы президент РТ Рустам Минниханов, который неожиданно предложил заняться эстрадным проектом директору ТГАТ оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфалю Мухаметзянову. Так совершенно неожиданно именно оперный театр стал местом, где началось преобразование татарской эстрады.

«Узгереш жиле» сейчас — это три сезона успешных и высококлассных шоу, это более 100 песен — и народных, и авторских, получивших новые свежие аранжировки, сделанные суперпрофессионалами. Все три сезона в Казани прошли при аншлагах, кроме казанских концертов, был концерт и в Москве, в огромном зале Кремлевского дворца. И вот — продолжение проекта. В январе будущего года команда «Узгереш жиле» везет программу в Нью-Йорк, в Карнеги-холл.

В январе будущего года команда «Узгереш жиле» везет программу в Нью-Йорк, в Карнеги-холл. Фото facebook.com/carnegiehall

«Два отделения наших лучших песен»

Как рассказал «Реальному времени» генеральный продюсер «Узгереш жиле» Рауфаль Мухаметзянов, публика в Нью-Йорке увидит программу из двух часовых отделений. В нее войдут лучшие номера из трех предыдущих сезонов «Узгереш жиле». Среди участников концерта в США Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Ильнар Миранов, Эльза и Артур Исламовы — «звезды» трех предыдущих сезонов. Есть и новые имена, например, ведущая солистка казанской оперы Гульнора Гатина и другие.

«На трех сезонах «Узгереш жиле» мы показали более ста песен, с новой аранжировкой, с отдачей у певцов, с роскошной хореографией и оркестром, со специально созданной сценографией. Получилось красивое и профессиональное шоу. Именно не концерт, а настоящее шоу, абсолютно иного качества. Его можно показывать в мире. Поэтому мы решили, что на четвертый год мы делаем микс из лучших номеров и покажем это шоу на площадке номер один в мире. А такая площадка — это зал Карнеги-холла. Этот концерт в Нью-Йорке — это вовсе не финал нашего проекта, это один из этапов его развития. Шоу должно продолжаться. Оно, наверное, будет видоизменяться, возможно, мы создадим с его участниками мюзикл, они к этому готовы. Мы работаем вместе 3 года, знаем потенциал певцов и понимаем, кто из них может участвовать в театральной постановке», — рассказал изданию Рауфаль Мухаметзянов.



По предложению американской стороны, программу в Карнеги-холле должна представлять какая-то медийная фигура. Выбор пал на Чулпан Хаматову. Фото Олега Тихонова

Кроме элемента престижа — шоу пойдет на одной из самых топовых площадок мира, создатели «Узгереш жиле» планируют сделать в Нью-Йорке еще и качественную запись программы. «Команды, которые отвечают за работу в Нью-Йорке, и те, что работают в Казани, давно уже сформированы, мы недавно провели неделю репетиций. То есть программа репетируется здесь, здесь же делается световая партитура, которая переносится в Америку», — пояснил Рауфаль Мухаметзянов.

По предложению американской стороны, программу в Карнеги-холле должна представлять какая-то медийная фигура. Выбор пал на Чулпан Хаматову, формат представления сейчас обсуждается, но договоренность с актрисой уже есть.

«Мы тратим внебюджетные деньги»

График в Нью-Йорке будет напряженный — репетиция, чтобы попробовать акустику зала, и концерт. Команда, которая отправится в Америку во главе с неизменным музыкальным руководителем проекта Вадимом Эйленкригом, состоит из 70 человек.

Проект стоимостью в 15,3 миллиона рублей оплачивается из внебюджетных средств. «Это деньги, которые мы сами заработали и нам предоставили спонсоры», — пояснил генеральный продюсер проекта. Толки о том, что на поездку в Америку тратятся деньги налогоплательщиков, не соответствуют действительности.

Программа, которая поедет в Америку, будет репетироваться еще и с 20 ноября. А в конце ноября она в течение двух вечеров будет идти на сцене ТГАТ оперы и балета им. Мусы Джалиля для казанцев. Так что шоу продолжается.

