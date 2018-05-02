Мухаметзянов Рауфаль Сабирович
Общая информация
Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля, депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в Казани. Окончил Казанский химико-технологический институт (1974 г.).
Трудовая деятельность:
1972 — 1974 гг. — директор студенческого клуба КХТИ.
1977 — 1979 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ Казанского института культуры.
1979 — 1981 гг. — директор Казанского ТЮЗа.
С 1981 г. — директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Заслуженный работник культуры РФ.
Награжден орденом «Знак почета» (1986 г.), удостоен приза «Душа танца» в номинации «Рыцарь балета», учрежденного журналом «Балет» (1996 г.). Победитель российского конкурса «Менеджер года — 2002» в номинации «Культура», учрежденном Международной Академией менеджмента (2003 г.), орденом Дружбы(2012 г.).
Женат, воспитывает дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Ипподромная, 14
- Телефон: +7(843) 231-57-02
- Email: kazanopera@land.ru
Дата последнего обновления: 02.05.2018