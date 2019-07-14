«Уже 220 скачиваний»: в Татарстане разработали альтернативу питерскому CityPass

В Казани презентовали мобильный сервис Tatarstan Tourist Pass, предлагающий путешественникам скидки на экскурсии и заказы в кафе

В Казани представили мобильное приложение для туристов Tatarstan Tourist Pass с виртуальной банковской картой. Виджет запущен в тестовом режиме, но уже доступен для iOS и Android — скачать его можно в Play Маркет и App Store. Установив бесплатное приложение и пройдя процедуру регистрации, пользователь автоматически «заказывает» выпуск электронной банковской карты, которую в течение минуты можно актуализировать в Google Pay либо Apple Pay для оплаты услуг через терминалы с помощью гаджета. Сервис позволит туристам получать скидки до 15% при заказе экскурсий, покупке билетов в музеи и на фестивали, по счетам в кафе и барах Татарстана. В то же время карты работают по принципу «предоплаченных» — вывести уже переведенные на электронный счет деньги будет не так-то просто, предупреждают разработчики. Подробнее о плюсах и минусах нового эксперимента Дильбар Садыковой — в материале «Реального времени».

Привыкаем к виртуальным картам и туристов приучаем

Скачивание и регистрация в приложении действительно занимает не больше 5 минут, помимо имени, номера телефона, адреса и электронной почты сервис больше не требует ввода никаких персональных данных. После авторизации в приложении вам автоматически станет доступна бесплатная электронная банковская карта — ее реквизиты можно будет увидеть на экране телефона в разделе «Профиль».

После этого можно смело пополнять баланс с карты или счета любого банка без процентов, а затем «привязывать» ее к сервисам бесконтактной оплаты (Google Pay или Apple Pay) и начинать оплачивать «туристические удовольствия», получая скидки и бонусы. Как на собственном опыте убедился корреспондент «Реального времени», в заведениях, уже подключенных к программе (полный их список вы можете обнаружить на стартовой страничке приложения), проблем с оплатой услуг по Tatarstan Tourist Pass не возникает, на кассе охотно и доходчиво объясняют условия получения бонусов и механику оплаты.

Tatarstan Tourist Pass одновременно является туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности — помимо скидок при оплате, сервис интегрирован с туристическим информационным порталом Visit Tatarstan, где публикуются информация об отелях и хостелах, магазинах и супермаркетах, подробные туристические маршруты по достопримечательностям республики: от Казани до Елабуги, от Болгара до острова-града Свияжск. Кроме этого, этой же виртуальной картой можно оплатить проезд в любом городском общественном транспорте Казани, впрочем, с прошлой недели это можно сделать любой бесконтактной банковской картой.

Сервис интегрирован с туристическим информационным порталом Visit Tatarstan, где публикуются информация об отелях и хостелах, магазинах и супермаркетах, подробные туристические маршруты по достопримечательностям республики

Сейчас к приложению подключены уже более 20 казанских развлекательных площадок и баров, туристам доступны скидки в Нацмузее РТ, музеях чая и самогона, Болгарском музее-заповеднике. В ближайшее время к системе должны присоединиться еще 30 заведений и несколько городов республики, включая Чистополь. На сегодняшний день приложение скачали около 220 раз. В ближайшем будущем разработчики планируют добавить в функционал отдельный календарь событий с возможностью настройки push-уведомлений, а вот вопрос о выпуске «пластика» пока еще на стадии обсуждения.

— Мы максимально ушли от любых физических носителей, от пластика, но физический пластик у нас все же будет, мы обсуждаем этот вопрос — сейчас думаем и смотрим, где мы его будем распространять. Но базовый клиентский путь для пользования этим сервисом — мобильное приложение, и это очень естественный на сегодняшний день путь. Виртуальная карта выпускается мгновенно, зачисление денег со своей карты происходит без комиссии, турист не несет никаких дополнительных затрат, — аргументировал представитель разработчика интегрированной платформы, зампредседателя правления «Ак Барс» Банка Михаил Марин.

«В Европе основная ценность таких карт в проходе без очереди в какие-то очень популярные места для туристов. У нас в Татарстане, да и в целом по России, не так много таких мест, в которые выстраиваются очереди. У нас ценность для туриста в другом», — считает Сергей Иванов

«Наш турист не готов тратить деньги на предоплатную историю»

В большинстве развитых туристических центров Европы среди гостей города распространены так называемые CityPass — условные карточки туриста, приобретя которые за 40—60 евро, можно рассчитывать на бесплатное посещение заранее установленного перечня городских достопримечательностей. В России подобные системы запущены в Санкт-Петербурге и Москве по цене от 3—4 тысяч рублей за карту. Однако разработчики татарстанского сервиса сочли такой вариант с предоплатой неподходящим и малопривлекательным для казанских туристов, подчеркнул глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

— Когда вы покупаете предоплаченную карту, если вы пока еще не знаете город, вы не понимаете ценность этой карты. Вам сложно оценить, экономите вы или переплачиваете. Мы выбрали другую модель поведения. Когда человек решил, что потратит сегодня на развлечения и покупки определенную сумму, перевел ее и спокойно тратит, при этом экономя. Сзади нет плетки, которая делает его пребывание менее комфортным. Татарстан — это же земля 1001 удовольствия. В Европе основная ценность таких карт в проходе без очереди в какие-то очень популярные места для туристов. У нас в Татарстане, да и в целом по России, не так много таких мест, в которые выстраиваются очереди. У нас ценность для туриста в другом, — заключил он.



Понимая, что наш турист не готов тратить деньги на предоплатную историю, а больше хочет тратить во время получения услуг, мы остановились именно на таком варианте», — объяснила Дильбар Садыкова

— В среднем наш турист платит около 24 тысяч рублей за время пребывания, ему от 24 до 44 лет и он находится в Татарстане от 2 до 7 дней. В основном тратит на размещение, развлечения, покупки. И понимая, что наш турист не готов тратить деньги на предоплатную историю, а больше хочет тратить во время получения услуг, мы остановились именно на таком варианте, — добавила гендиректор Центра развития туризма РТ, идейный вдохновитель и инициатор проекта Дильбар Садыкова.

«Положили — тратьте, не потратили — вернитесь еще раз!»



Участники презентации сервиса Tatarstan Tourist Pass обратили внимание на условия обслуживания виртуальной карты, в которых сказано, что с нее невозможно снять наличные или перевести деньги обратно на другие карты и счета. Это подтвердил Михаил Марин, уточнив, что условия использования этой карты определяются требованиями ЦБ, поскольку, в сущности, она является виртуальной предоплаченной картой.

— Когда вы ее устанавливаете, указываете только номер телефона, что накладывает ограничения и на оборот, и на максимальный остаток, это 15 и 40 тысяч рублей соответственно. Сейчас это можно сделать (снять деньги с виртуальной карты), подойдя в офис банка и оставив заявление, вам перечислят деньги. Это сложный путь, но, к сожалению, тут вопрос в том, что мы должны будем вас идентифицировать как клиента, чтобы вернуть деньги. Иначе возникают вопросы с легализацией. Да, это не мобильно, я полностью это признаю, но «в моменте» это только так, — объяснил специалист.

Разработчик также подчеркнул, что «выводить» деньги с виртуальной карты в принципе нет никакого смысла, поскольку расплачиваться ею за любые покупки через Google Pay или Apple Pay можно по всей России, в каждом городе, где есть бесконтактные терминалы оплаты.

Михаил Марин уточнил, что условия использования этой карты определяются требованиями ЦБ, поскольку, в сущности, она является виртуальной предоплаченной картой

Вопросы у участников дискуссии возникли и из-за срока действия виртуальной карты — всего один год. Если по истечении срока действия карты на ней останутся средства, то они просто «останутся висеть» на банковском счете, а снять их можно будет также через заявление, лично подойдя в банк, заверил Марин.

— Нет, коллеги, ну что это за турист, который не потратил деньги до конца? У нас же как обычно в поездке: на вокзал приходишь с нулем в кошельке или в аэропорт с нулем на карте. Поэтому надо тратить! Положили — тратьте, не потратили — вернитесь еще раз, чтобы потратить, — с улыбкой закрыл обсуждение вопроса председатель Госкомитета РТ по туризму.