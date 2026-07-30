Татарстанские предприятия СИБУРа во втором квартале улучшили финансовые показатели

Совокупная чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» во втором квартале составила 9,8 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

«Нижнекамскнефтехим» во втором квартале показал прибыль в размере 7,1 млрд рублей, «Казаньоргсинтез» — в размере 2,7 млрд рублей.

Валовая прибыль «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» по итогам второго квартала 2026 года составила 21,3 млрд рублей. Это в два раза превышает результат первого квартала 2026 года (8,7 млрд рублей), следует из отчетности предприятий по РСБУ.

Валовая прибыль НКНХ за апрель — июнь 2026 года увеличилась в 3,5 раза — до 14,4 млрд рублей. Показатель за январь — март составлял 4,1 млрд рублей. КОС показал рост валовой прибыли в сравнении квартал к кварталу в 1,5 раза — с 4,6 до 6,9 млрд рублей.