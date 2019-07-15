Агрофирма «Кулон» ушла от АСВ в «Закрома»

Госкорпорация банкротит бывшую фирму депутата Госсовета Фахрутдинова, на базе которой выросла связанная с ним компания

АСВ подало иск о банкротстве агрофирмы «Кулон», некогда входившей в одноименную бизнес-империю депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова. Сумма долга свыше 400 млн рублей, но, как выяснило «Реальное время», фирма уже ликвидируется без посторонней помощи, а на ее базе запустилась другая агрокомпания с названием «Закрома». Подробнее — в нашем материале.

ТФБ банкротит бывшую агрофирму Фахрутдинова

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало иск в Арбитражный суд Татарстана о признании банкротом ООО «Агрофирма «Кулон» (Новошешминский район). Сумма требования составляет 403,1 млн рублей. Иск поступил в суд 10 июля и пока не принят к производству. Агрофирма «Кулон» известна как входившая в периметр строительной империи «Кулон» депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова.

С чем именно связаны долги агрофирмы перед банком, пока неизвестно: АСВ еще не ответило на запрос «Реального времени», нынешний директор должника Анатолий Козловский оказался недоступен для комментариев. Сама агрофирма «Кулон» уже несколько лет не входит (по крайней мере, формально) в число компаний Фахрутдинова, с марта ликвидируется по собственной инициативе, а на ее «костях» уже начала работу агрофирма «Закрома».

По должнику ударил крах ТФБ

Но обо всем по порядку. Агрофирма «Кулон» образовалась в Татарстане в 1999 году и с момента основания так или иначе принадлежала депутату Альберту Фахрутдинову. Однако с 2012 года в капитале компании появился некто Анатолий Козловский (по данным «СПАРК-Интерфакс», других компаний за ним не числится) с долей сначала в 32,5%, затем в 65% (2016 год), а затем — все 100% (май 2017 года). Все эти годы компания демонстрировала стабильные финансовые показатели, которые, однако, упали к 2017 году. В 2016 году выручка компании составляла 554 млн рублей при чистой прибыли в 4,2 млн рублей, а в 2017 выручка упала до 265 млн рублей при символической чистой прибыли в 71 тысячу рублей. Стоимость чистых активов за эти годы не менялась и держалась на уровне в 84 млн рублей.

Агрофирма «Кулон» образовалась в Татарстане в 1999 году и с момента основания так или иначе принадлежала депутату Альберту Фахрутдинову. Фото gossov.tatarstan.ru

Похоже, что на агрофирму ощутимо повлиял крах «Татфондбанка». Известно, что АСВ от имени банка оспаривало сделку агрофирмы о списании 386,5 миллиона рублей со счета компании в ТФБ в счет погашения задолженности по кредиту. Операции были совершены 8 и 14 декабря 2016 года и стали одними из многочисленных списаний, которые в массовом порядке оспаривало (и оспорило) АСВ.

В картотеке Арбитражного суда РТ, к слову, есть еще один иск о банкротстве агрофирмы, поданный 27 марта 2019 года московским ООО «Агрохимическая компания СОЮЗХИМ». Сумма претензий составила 3,5 млн рублей. В апреле к иску присоединилось казанское ООО «Центр инновационных технологий».

На базе агрофирмы «Кулон» открылись «Закрома»

Ни один из исков о банкротстве еще не доведен до решения суда, однако, как пояснили корреспонденту «Реального времени» в приемной компании, агрофирма «Кулон» ликвидируется по собственной инициативе с марта 2019 года. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакс», где нынешняя должность Козловского значится как «ликвидатор». В приемной также пояснили, что сейчас Козловский — единственный сотрудник компании-должника, а на базе агрофирмы «Кулон» работает ООО «Закрома».

Данная компания образовалась 18 февраля 2019 года и зарегистрирована в Чистополе, ее директор и единственный владелец — бизнесмен Сергей Билан. За ним полностью или частично числятся еще несколько компаний в разных регионах страны: ООО «Вкусная жизнь» (производство удобрений, Марий Эл), ООО «Горки» (аренда и управление недвижимостью, Московская область), ООО «Лесной доктор» (лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность). Интересно, что в «Горках» директором является бизнесмен Якоб Хартманн, чья фирма по продаже сельхозтехники не так давно пыталась банкротить фирмы миллиардера Ильшата Тукаева.

О преемственности этих двух фирм свидетельствуют и сообщения районной прессы. Фото novoshishminsk.ru

Связаться с самим Биланом и узнать, как агрофирма «Кулон» превратилась в «Закрома», не удалось. Однако о преемственности этих двух фирм свидетельствуют еще и сообщения районной прессы. К примеру, в апрельской заметке издания «Шешминская новь» о конкурсе среди организаций агропромышленного комплекса по готовности техники к проведению весенне-полевых работ об ООО «Закрома» говорится как о «бывшей агрофирме «Кулон».

Билан, к слову, не совсем чужой человек по отношению к агрофирме «Кулон» времен Фахрутдинова. Связь слабая, но все же прослеживается. В ООО «Вкусная жизнь», где Билану принадлежит 33% компании, директором и основным владельцем значится Владимир Кривош, который также руководит ООО «Кулон торг». Эта компания до 2016 года владела 32,5% агрофирмы «Кулон», еще 32,5% принадлежало Козловскому, а оставшиеся 35% — Альберту Фахрутдинову. «Кулон торг» и агрофирму «Кулон» до сих пор объединяет общий адрес регистрации в Новошешминском районе.