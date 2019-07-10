В Казанском зооботсаду умер бурый медведь-долгожитель Кучум

Бурый медведь по кличке Кучум, родившийся в 1980 году, умер в Казанском зооботаническом саду в среду, 10 июля.

Животное оказалось в Казани в возрасте двух месяцев. Смотрители отмечали его спокойный и уравновешенный характер. Кучум вырастил вместе с медведицей Сигналкой не одно поколение медвежат, рассказали в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в дикой природе редкий медведь доживает до 32 — 33 лет. Положительность Кучума обусловлена тем, что врачи включали в его рацион большое количество витаминов. Так, по человеческим меркам его возраст равнялся бы 110 годам.

В настоящее время в зоопарке остались два бурых медведя — 16-летний Фомка и 13-летняя Маша. Также там находятся два белых медведя — 16-летний Терпей и 23-летняя Малышка.

Напомним, новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» достроят к августу, но свои двери он откроет позже — животных могут завозить сюда до октября. Подробнее — в материале «Реального времени».