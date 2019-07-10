В Казанском зооботсаду умер бурый медведь-долгожитель Кучум
Бурый медведь по кличке Кучум, родившийся в 1980 году, умер в Казанском зооботаническом саду в среду, 10 июля.
Животное оказалось в Казани в возрасте двух месяцев. Смотрители отмечали его спокойный и уравновешенный характер. Кучум вырастил вместе с медведицей Сигналкой не одно поколение медвежат, рассказали в пресс-службе учреждения.
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Скорбный день Казанский зооботсад потерял горячо любимого питомца: бурого медведя Кучума. Напомним, что бурый медведь Кучум оказался в зооботсаду в 1980 году, через пару месяцев после своего рождения. За спокойный и уравновешенный характер и умилительные ужимки при выпрашивании лакомства, его все любили и баловали. Кучум был замечательным папой, и вырастил вместе со своей парой — медведицей Сигналкой, не одно поколение медвежат. Вот уже несколько лет ветврачи Казанского зоопарка включили в его рацион большое количество витаминов, способствующих улучшению самочувствия, но возраст не обманешь. Кучум прожил жизнь, наполненную любовью и заботой, даря посетителям зооботсада частичку своего щедрого медвежьего сердца, в котором было место для каждого. Однако несмотря на все усилия врачей и служителей зоопарка, сердце Кучума не справилось с нагрузкой. В дикой природе редкий медведь доживает до 32-33 лет, так что Кучума справедливо будет назвать долгожителем — по человеческим меркам его возраст приближался к 110 годам. Утрата любимца также тяжела, как и утрата близкого человека, но, к сожалению, в жизни с этим приходится смириться.В одном из мифов Древней Греции рассказывается, что спутница Артемиды нимфа Каллисто была превращена Зевсом в медведицу, после чего он перенёс её на небо в виде созвездия Большой Медведицы. Кто знает, не станет ли и наш Кучум одной из новых звезд на небосводе.
Отмечается, что в дикой природе редкий медведь доживает до 32 — 33 лет. Положительность Кучума обусловлена тем, что врачи включали в его рацион большое количество витаминов. Так, по человеческим меркам его возраст равнялся бы 110 годам.
В настоящее время в зоопарке остались два бурых медведя — 16-летний Фомка и 13-летняя Маша. Также там находятся два белых медведя — 16-летний Терпей и 23-летняя Малышка.
Напомним, новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» достроят к августу, но свои двери он откроет позже — животных могут завозить сюда до октября. Подробнее — в материале «Реального времени».Общество Татарстан
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