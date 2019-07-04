Полиция задержала в Казани сбежавшую с 23 млн рублей кассиршу Луизу Хайруллину

Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В МВД сообщили о задержании кассира из Салавата Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 23 млн рублей из отделения «Россельхозбанка». Полицейские обнаружили ее на съемной квартире в Казани.

Задержание проводили сотрудники башкортостанского управления ФСБ и татарстанского МВД.

«В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД подчеркивают, что расследование уголовного дела о хищении денег продолжается.

Напомним, что кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. При этом в банке обнаружилась недостача более 20 млн рублей. Исчезла не только сама Хайруллина, но и ее семья. Розыск велся активно, а само событие обсуждалось настолько широко, что ему даже посвятили выпуск передачи Андрея Малахова на «России 1".



