ООО ПКФ БЕТАР
Общая информация
ООО ПКФ «БЕТАР» — один из ведущих российских производителей приборов учета энергоресурсов.
Компания создана на базе ОАО «Чистопольский часовой завод „Восток“ в 1996 году.
Предприятие выпускает более 40 видов продукции, среди которых: счетчики воды, газа, электричества, тепла и дополнительные аксессуары. Кроме того, БЕТАР разработал и внедряет собственную автоматизированную систему комплексного учета энергоресурсов «Умный дом», а также изготавливает под заказ изделия из пластмассы методом литья.
Сегодня БЕТАР является лидером по объему выпуска счетчиков воды в России (к середине 2017 г. было выпущено 60 млн счетчиков), а также лидером среди производителей счетчиков воды и газа по числу обслуживаемых регионов Российской Федерации и стран СНГ с предоставлением гарантийного обслуживания.
БЕТАР — единственная компания, предоставляющая своим потребителям услугу встречной купли-продажи приборов с истекшим сроком гарантии и межповерочным интервалом.
БЕТАР имеет сеть из 82 представителей в России и странах ближнего зарубежья.
Генеральный директор — Фардеев Ринат Закарович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422981, РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, 129 т
- Телефон: +7 (84342) 9-46-73, 8-800-500-45-45
- Email: info@betar.ru
- Сайт: www.betar.ru
Дата последнего обновления: 05.07.2018