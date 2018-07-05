ООО ПКФ БЕТАР

Общая информация

ООО ПКФ «БЕТАР» — один из ведущих российских производителей приборов учета энергоресурсов.

Компания создана на базе ОАО «Чистопольский часовой завод „Восток“ в 1996 году.

Предприятие выпускает более 40 видов продукции, среди которых: счетчики воды, газа, электричества, тепла и дополнительные аксессуары. Кроме того, БЕТАР разработал и внедряет собственную автоматизированную систему комплексного учета энергоресурсов «Умный дом», а также изготавливает под заказ изделия из пластмассы методом литья.

Сегодня БЕТАР является лидером по объему выпуска счетчиков воды в России (к середине 2017 г. было выпущено 60 млн счетчиков), а также лидером среди производителей счетчиков воды и газа по числу обслуживаемых регионов Российской Федерации и стран СНГ с предоставлением гарантийного обслуживания.

БЕТАР — единственная компания, предоставляющая своим потребителям услугу встречной купли-продажи приборов с истекшим сроком гарантии и межповерочным интервалом.

БЕТАР имеет сеть из 82 представителей в России и странах ближнего зарубежья.

Генеральный директор — Фардеев Ринат Закарович



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