Минниханов поручил разработать систему управления продвижением татарстанской продукции

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об организации продвижения на рынки продукции, производимой в республике. В нем говорится, что в РТ должна быть внедрена система управления этим процессом.

Согласно документу, новая система должна включать работу республиканского маркетингового центра. Также должен проводиться анализ и учет связей между производителями, для которого планируется использовать площадку zakaz.rf и систему (ЭТИС) tattis.ru.

Правительство Татарстана должно в течение двух месяцев издать нормативные правовые акты, предусматривающие создание системы, а также регламент взаимодействия ее участников и порядок оценки эффективности их работы. Муниципалитетам также рекомендовано принять участие в создании и функционировании системы.

Напомним, что в 2015 году власти Татарстана объявили тендер на модернизацию электронной товарно-информационной системы РТ (ЭТИС). Контракт оценивался в 7 млн рублей.



